Моуринью считает «Челси» фаворитом сезона в Премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, кто будет бороться за титул в английской Премьер-лиге. Специалист отметил, что чемпион всегда имеет потенциальное преимущество по сравнению с остальными.

«Финансовые возможности позволяют семи командам бороться за трофей. Когда люди говорят, что «Челси» потерял кого-то и стал слабее, они ошибаются. У них есть возможность покупать и продавать. Для меня фаворитом всегда является чемпион. «Челси» – действующий чемпион», – сказал Моуринью.

Напомним, в стартовом матче сезона «Челси» проиграл «Бернли» со счетом 2:3.