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    Моуринью считает «Челси» фаворитом сезона в Премьер-лиге

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о том, кто будет бороться за титул в английской Премьер-лиге. Специалист отметил, что чемпион всегда имеет потенциальное преимущество по сравнению с остальными.

    «Финансовые возможности позволяют семи командам бороться за трофей. Когда люди говорят, что «Челси» потерял кого-то и стал слабее, они ошибаются. У них есть возможность покупать и продавать. Для меня фаворитом всегда является чемпион. «Челси» – действующий чемпион», – сказал Моуринью.

    Напомним, в стартовом матче сезона «Челси» проиграл «Бернли» со счетом 2:3.

    Источник: Goal.com

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    19.08.2017 01:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 августа 2017, 10:22

      снимает давление с Юнайтед?))

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 19 августа 2017, 18:02

      Ман. Сити и Ман. Юнайтед - главные фавориты, остальные следом за ними (Челси, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм).

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 августа 2017, 15:24

      Маур льстит себе)))

      1
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      Рейтинг: +87

      bakha23 19 августа 2017, 13:34

      правильно считает

      0
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 19 августа 2017, 10:18

      Ну ясное дело действующий чемпион само собой является фаворитом, не особенный а мистер очевидный.

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 19 августа 2017, 10:02

      Уф!Полегчало!

      0
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      Рейтинг: +10

      Джамалднов 19 августа 2017, 09:50

      я так не думаю

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2017, 09:41

      хитрый лис...

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 августа 2017, 09:13

      при прочтении заголовка подумал что все логично, Маур же тренер Челси вот он и фаворит, и только потом вспомнил что он уже тренер МЮ))

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 08:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Маур ты лучше думай о МЮ

      -4
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