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    Ватцке: «Барселона» даже на миллиметр не стала ближе к покупке Дембеле»

    Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал заявление в руководстве «Барселоны», что клуб в скором времени подпишет форварда Усмане Дембеле. Как было отмечено, каталонцы абсолютно не продвинулись в данном вопросе.

    «У меня нет объяснений данному заявлению. Может быть, у них закружилась голова от игры «Реала» в Суперкубке Испании. «Барселона» даже на миллиметр не стала ближе к приобретению Дембеле», – сказал Ватцке.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить более 100 миллионов евро за форварда.

    Источник: Kicker.de

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    17.08.2017 18:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      марадонна/гаринча/роналдо 17 августа 2017, 21:39

      Тонко и в точку

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