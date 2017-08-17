Ватцке: «Барселона» даже на миллиметр не стала ближе к покупке Дембеле»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал заявление в руководстве «Барселоны», что клуб в скором времени подпишет форварда Усмане Дембеле. Как было отмечено, каталонцы абсолютно не продвинулись в данном вопросе.

«У меня нет объяснений данному заявлению. Может быть, у них закружилась голова от игры «Реала» в Суперкубке Испании. «Барселона» даже на миллиметр не стала ближе к приобретению Дембеле», – сказал Ватцке.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить более 100 миллионов евро за форварда.