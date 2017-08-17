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    Хохлов не видит фаворита в противостоянии ЦСКА с «Янг Бойз»

    Главный тренер молодежного состава «Динамо» Дмитрий Хохлов не смог назвать явного фаворита в противостоянии ЦСКА и «Янг Бойз» после результата первой встречи. По его словам, соперник армейцев доказал всю серьезность своих намерений на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    «ЦСКА пришлось в Швейцарии непросто. Соперник имел преимущество, и курьезный автогол игрока «Янг Бойз» в концовке игры во многом стал для армейцев подарком. Но я бы не стал рассуждать о везении. На такой стадии, как квалификация Лиги чемпионов, особенно в последнем ее раунде, ставки очень высоки – главным является результат, и армейцы его добились. Однозначно фаворита в этом противостоянии по-прежнему нет. «Янг Бойз» – серьезный соперник, и легко ЦСКА точно не будет. Сейчас победа и гол на выезде дают им небольшое преимущество, но не думаю, что армейцы будут расслабляться перед домашним матчем.

    Не секрет, что для клуба очень важно участие в групповом турнире Лиге чемпионов, предполагающем солидные бонусы. Конечно, выходя на поле, футболисты не думают об этом – они сосредоточены на игре. Но с учетом важности прохода дальше сейчас нужно просто порадоваться за команду.

    Любой тренер хочет усилить команду, и Гончаренко – не исключение. Другое дело, что надо учитывать ситуацию не только в ЦСКА, но и в мировом футболе. Рынок перегрет, качественные футболисты стоят дорого.

    Смогут ли армейцы в таких условиях качественно усилиться? Наверняка достойные кандидаты в их списках есть. Но это – вопрос не только желания, но и финансовых возможностей. Однако усиление ЦСКА точно бы не помешало», – считает Хохлов.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Янг Бойз» – ЦСКА закончился со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет в среду, 23 августа.

    Источник: Известия

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    17.08.2017 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 августа 2017, 10:20

      Будем надеяться на хорошую игру армейцев дома и их выигрыш. Удачи.

      3
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 августа 2017, 09:53

      всё верно, качели могут качнуться и в другую сторону...матч предстоит нелегкий, но можно подловить на контрах...

      1
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      Рейтинг: +69

      Holt > vovan55 21 августа 2017, 19:06

      С учетом не самой убедительной игры армейцев на собственной арене !!!

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