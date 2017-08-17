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    Черчесов хочет иметь более четкое представление о ближайшем резерве сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о мотивах вызова футболистов в расширенный список, большинство из которых ранее не вызывались в национальную команду. По его словам, тренерский штаб хочет определиться с представлением о ближайшем резерве.

    «Как уже сообщалось ранее, в конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. Мы определили расширенный список из двадцати восьми игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный.

    В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

    Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов.

    Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», – рассказал Черчесов.

    В Новогорске пройдет учебно-тренировочный сбор команды с 28 августа по 3 сентября. На последний день намечена товарищеская игра с московским «Динамо».

    Источник: РФС

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    17.08.2017 07:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +160

      виктоша 17 августа 2017, 16:24

      Е.у дались. Дак уж хоть бы в Польше или Австрии приличный клуб нашли. Где у Черчесова связи.

      0
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      Рейтинг: +508

      triton004 17 августа 2017, 12:34

      Динамо ещё и наи.ёт эту сборную

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 августа 2017, 11:03

      а в чем проблема? Смотри

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 августа 2017, 10:48

      Вообще с одной стороны правильно, для игроков, которые хотят попасть в сборную, есть шанс себя проявить! Но с другой ... проявлять на фоне кого?! Динамо?! вы издеваетесь?!
      неужели во всём мире не нашлось любой сборной, которая провела бы с нами матч, что это за идиотизм играть с командой недавно игравшей в ФНЛ! Да даже если , ни с одной сборной не договорились, найдите клуб получше! щас в ведущих чемпионатах перерыв, вот и нашли бы команду!

      0
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      Рейтинг: +238

      spar57 17 августа 2017, 10:47

      В ничего не значащем матче можно проверить ближайший резерв, кстати, некоторые его игроки вполне могут занять место и в основе.

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      Рейтинг: +5854

      AtticusFinch 17 августа 2017, 10:43

      Черчесову нужно на рынке шашлык жарить, а не сборную тренировать!!!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2017, 10:41

      Похоже никому это не интересно.

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      Рейтинг: +508

      triton004 17 августа 2017, 10:35

      Тогда бы уж не с Динамо а с основным составом матч провели

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      Рейтинг: +17748

      paracetamol 17 августа 2017, 09:40

      Команду формировать надо, связи наигрывать, а он все резервы ищет! Мутко, меняй турака, он нас всех опять подставит!

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 августа 2017, 09:24

      Представление иметь будет, а результат - нет.

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