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  • Черчесов хочет иметь более четкое представление о ближайшем резерве сборной России

Черчесов хочет иметь более четкое представление о ближайшем резерве сборной России

17 августа 2017, 07:27
13

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о мотивах вызова футболистов в расширенный список, большинство из которых ранее не вызывались в национальную команду. По его словам, тренерский штаб хочет определиться с представлением о ближайшем резерве.

«Как уже сообщалось ранее, в конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. Мы определили расширенный список из двадцати восьми игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный.

В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов.

Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», – рассказал Черчесов.

В Новогорске пройдет учебно-тренировочный сбор команды с 28 августа по 3 сентября. На последний день намечена товарищеская игра с московским «Динамо».

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Панченко Кирилл Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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vladimir-7
1502945289
А зачем Черчесу перспективный резерв, собирается остаться гл. тренером? размечтался.
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АЛЕКС 58
1502946338
Буду болеть за Динамо!
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Tostao
1502951072
Представление иметь будет, а результат - нет.
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paracetamol
1502952050
Команду формировать надо, связи наигрывать, а он все резервы ищет! Мутко, меняй турака, он нас всех опять подставит!
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ArReal
1502955815
Черчесову нужно на рынке шашлык жарить, а не сборную тренировать!!!!
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spar57
1502956075
В ничего не значащем матче можно проверить ближайший резерв, кстати, некоторые его игроки вполне могут занять место и в основе.
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KalterJax
1502956087
Вообще с одной стороны правильно, для игроков, которые хотят попасть в сборную, есть шанс себя проявить! Но с другой ... проявлять на фоне кого?! Динамо?! вы издеваетесь?! неужели во всём мире не нашлось любой сборной, которая провела бы с нами матч, что это за идиотизм играть с командой недавно игравшей в ФНЛ! Да даже если , ни с одной сборной не договорились, найдите клуб получше! щас в ведущих чемпионатах перерыв, вот и нашли бы команду!
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Nerlinger
1502957018
а в чем проблема? Смотри
Ответить
triton004
1502962477
Динамо ещё и наи.ёт эту сборную
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виктоша
1502976279
Е.у дались. Дак уж хоть бы в Польше или Австрии приличный клуб нашли. Где у Черчесова связи.
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