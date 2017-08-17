Черчесов хочет иметь более четкое представление о ближайшем резерве сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о мотивах вызова футболистов в расширенный список, большинство из которых ранее не вызывались в национальную команду. По его словам, тренерский штаб хочет определиться с представлением о ближайшем резерве.

«Как уже сообщалось ранее, в конце августа – начале сентября мы проведем учебно-тренировочный сбор в рамках окна, предусмотренного в международном футбольном календаре. Мы определили расширенный список из двадцати восьми игроков, из которых на следующей неделе сформируем окончательный.

В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме. В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной.

Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам чемпионата России в составах своих клубов.

Что касается контрольных игр в октябре и ноябре, то уже достигнута договоренность с национальными сборными, и после соблюдения всех формальностей РФС сразу же проинформирует болельщиков о месте и времени этих матчей», – рассказал Черчесов.

В Новогорске пройдет учебно-тренировочный сбор команды с 28 августа по 3 сентября. На последний день намечена товарищеская игра с московским «Динамо».