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  • Корнаухов заявил, что матч против «Янг Бойза» был под контролем ЦСКА

Корнаухов заявил, что матч против «Янг Бойза» был под контролем ЦСКА

16 августа 2017, 00:26
2

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов дал свою оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА (0:1). По мнению эксперта, армейцы играли исключительно на результат.

«ЦСКА играл исключительно на результат. Перед началом встречи говорилось, что игроки «Янг Бойз» будут много атаковать, прессинговать и играть очень агрессивно. Так и было первые пять минут, затем швейцарцы поняли, что не знают, как будут действовать армейцы. Было видно, что они побаивались ЦСКА. В первом тайме армейцы переиграли «Янг Бойз», но во втором швейцарцы владели преимуществом, хотя моментов почти не создали. В их единственном супермоменте спас Игорь Акинфеев.

Армейцы же контролировали игру, знали, что делать. Опыт этих футболистов позволяет правильно определять по ходу матча, что представляет собой соперник. Судя по тому, как складывался матч, это лучший вариант из всех возможных. Футбол — это игра, в которой бывает много сюрпризов. Один из них — то, как сыграл защитник «Янг Бойза», не разобравшись с вратарем. Гол в компенсированное время — это подарок судьбы для одних и убийство для других.

Перед ответным матчем чувствуем себя довольно уверенно. Швейцарцам терять нечего: у ЦСКА есть гол на поле соперника, так что они фавориты ответной встречи», – заявил специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Янг Бойз ЦСКА
Комментарии (2)
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erma
1502849456
Какая ерунда! Это анализ результата, а не игры. К моему ужасу, У АРМЕЙЦЕВ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, им сильно подфартило и часть этого фарта - Акинфеев. С такой игрой в лиге они - и мы - будем только мучаться. История повторяется.
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Аид666
1502858453
разочарование матча в первую очередь Чалов и Оланаре... Когда-то в команде был Нецид и его называли деревом... оказывается он был супер-техничный! На острие надо ставить того, кто хоть за мяч зацепиться может и отдать точный пас.
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