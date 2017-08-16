Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Корнаухов заявил, что матч против «Янг Бойза» был под контролем ЦСКА

    Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов дал свою оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА (0:1). По мнению эксперта, армейцы играли исключительно на результат.

    «ЦСКА играл исключительно на результат. Перед началом встречи говорилось, что игроки «Янг Бойз» будут много атаковать, прессинговать и играть очень агрессивно. Так и было первые пять минут, затем швейцарцы поняли, что не знают, как будут действовать армейцы. Было видно, что они побаивались ЦСКА. В первом тайме армейцы переиграли «Янг Бойз», но во втором швейцарцы владели преимуществом, хотя моментов почти не создали. В их единственном супермоменте спас Игорь Акинфеев.

    Армейцы же контролировали игру, знали, что делать. Опыт этих футболистов позволяет правильно определять по ходу матча, что представляет собой соперник. Судя по тому, как складывался матч, это лучший вариант из всех возможных. Футбол — это игра, в которой бывает много сюрпризов. Один из них — то, как сыграл защитник «Янг Бойза», не разобравшись с вратарем. Гол в компенсированное время — это подарок судьбы для одних и убийство для других.

    Перед ответным матчем чувствуем себя довольно уверенно. Швейцарцам терять нечего: у ЦСКА есть гол на поле соперника, так что они фавориты ответной встречи», – заявил специалист.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2017 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 августа 2017, 07:40

      разочарование матча в первую очередь Чалов и Оланаре... Когда-то в команде был Нецид и его называли деревом... оказывается он был супер-техничный! На острие надо ставить того, кто хоть за мяч зацепиться может и отдать точный пас.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 16 августа 2017, 05:10

      Какая ерунда! Это анализ результата, а не игры. К моему ужасу, У АРМЕЙЦЕВ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ, им сильно подфартило и часть этого фарта - Акинфеев. С такой игрой в лиге они - и мы - будем только мучаться. История повторяется.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11