Корнаухов заявил, что матч против «Янг Бойза» был под контролем ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов дал свою оценку первому матчу четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА (0:1). По мнению эксперта, армейцы играли исключительно на результат.

«ЦСКА играл исключительно на результат. Перед началом встречи говорилось, что игроки «Янг Бойз» будут много атаковать, прессинговать и играть очень агрессивно. Так и было первые пять минут, затем швейцарцы поняли, что не знают, как будут действовать армейцы. Было видно, что они побаивались ЦСКА. В первом тайме армейцы переиграли «Янг Бойз», но во втором швейцарцы владели преимуществом, хотя моментов почти не создали. В их единственном супермоменте спас Игорь Акинфеев.

Армейцы же контролировали игру, знали, что делать. Опыт этих футболистов позволяет правильно определять по ходу матча, что представляет собой соперник. Судя по тому, как складывался матч, это лучший вариант из всех возможных. Футбол — это игра, в которой бывает много сюрпризов. Один из них — то, как сыграл защитник «Янг Бойза», не разобравшись с вратарем. Гол в компенсированное время — это подарок судьбы для одних и убийство для других.

Перед ответным матчем чувствуем себя довольно уверенно. Швейцарцам терять нечего: у ЦСКА есть гол на поле соперника, так что они фавориты ответной встречи», – заявил специалист.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи «Янг Бойз» – ЦСКА.