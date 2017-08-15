Лига чемпионов. «Ливерпуль» и АПОЭЛ победили, «Спортинг» не справился с ФКСБ

Состоялись некоторые первые матчи четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Английский «Ливерпуль» не без труда одолел немецкий «Хоффенхайм», а кипрский АПОЭЛ уверенно выиграл у чешской «Славии».

В еще одном матче «Спортинг» и румынский ФКСБ победителя не выявили.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

АПОЭЛ (Кипр) – Славия (Чехия) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – де Камарго, 2, 2:0 – Алонефтис, 10.

Спортинг (Португалия) – ФКСБ (Румыния) – 0:0

Хоффенхайм (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Арнольд, 35; 0:2 – Нордвейт, 74 (в свои ворота); 1:2 – Ют, 87.

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