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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» и АПОЭЛ победили, «Спортинг» не справился с ФКСБ

    Состоялись некоторые первые матчи четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Английский «Ливерпуль» не без труда одолел немецкий «Хоффенхайм», а кипрский АПОЭЛ уверенно выиграл у чешской «Славии».

    В еще одном матче «Спортинг» и румынский ФКСБ победителя не выявили.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Первые матчи

    АПОЭЛ (Кипр) – Славия (Чехия) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – де Камарго, 2, 2:0 – Алонефтис, 10.

    Спортинг (Португалия) – ФКСБ (Румыния) – 0:0

    Хоффенхайм (Германия) – Ливерпуль (Англия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Арнольд, 35; 0:2 – Нордвейт, 74 (в свои ворота); 1:2 – Ют, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 23:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +50

      valeh172 16 августа 2017, 13:14

      А то что Карабах победил Копенгаген писать не надо???

      3
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > valeh172 16 августа 2017, 14:16

      Как то проигнорили). Молодцы, выиграли, в Дании будет трудно, но все шансы есть вполне. Да и Копенгаген "не в форме" сейчас.

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 16 августа 2017, 08:25

      Может быть Спортинг вообще не выйдет в группу

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > alex kidn 16 августа 2017, 12:37

      Я лично горевать не буду

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 06:25

      Португальцы не смогли дожать румын, потеряли очки, для нашего кефа УЕФА это очень хорошо.

      7
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Сибирь за Спартак 16 августа 2017, 11:19

      Да, с учётом потери Зенитом трёх - отлично.

      2
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      Рейтинг: +117

      Chizhova 16 августа 2017, 00:10

      Ох уж этот Ливерпуль заставил переживать в конце,но все хорошо,что хорошо заканчивается

      2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Chizhova 16 августа 2017, 02:11

      Да пройдут, поздравляю пока с выездным успехом.

      2
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      Рейтинг: +117

      Chizhova > xLINDAx 16 августа 2017, 03:34

      Спасибо,главное победа

      2
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Chizhova 16 августа 2017, 11:12

      Да заставил вчера Ливерпуль нас переживать))

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