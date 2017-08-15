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Лига чемпионов. ЦСКА в первом матче победил «Янг Бойз»

15 августа 2017, 23:37
86

Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА. Победа досталась гостевому коллективу.

Единственный гол случился уже в компенсированное время поединка.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первый матч

Янг Бойз (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Нуху, 90+1 (в свои ворота).

«Янг Бойз»: фон Бальмус, Ассале (Нсаме, 85), Бертоне, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Саного, Бенито, Мбабу, Оаро, Сулеймани, фон Берген.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Чалов (Оланаре, 54 (Натхо, 90)), Витиньо.

Предупреждения: Бертоне, 47; Саного, 56 – Дзагоев, 33; Вернблум, 43, Щенников, 88.

Календарь Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Янг Бойз ЦСКА
Комментарии (86)
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zenit2012
1502829522
бонус прилетел)))
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111ax
1502829718
давно я так не ржал ps игра отстой, оланаре тупорылый дум, чалов какой-то тормоз, витиньо хрень какую-то совершает - одни потери, качество игры никакое, повезло, что и янг бойз не особо какие тоже
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cska-62
1502830305
Самое приятное впечатление от матча: стартовые составы! У «Янг Бойз» из десяти полевых игроков лишь три швейцарца, один из которых темнокожий, то есть натурализованный, а у ЦСКА – семеро наших! Не считая, конечно, получившего российское гражданство Фернандеса. Игру пусть разбирает Виктор Михайлович Гончаренко. Она, откровенно говоря, не удалась. Хуже некуда сыграли и нападающий Чалов, и сменивший его Оланаре. Ниже своего уровня сыграл сегодня и Витиньо. Каким образом Игорь Акинфеев сумел отбить пушечный удар в его ворота на 79 минуте, знает только он! И расскажет когда-нибудь секрет своей реакции в мемуарах! Всевышний это чудо явно заметил, и наградил ЦСКА и Акинфеева автоголом в ворота швейцарцев в самом конце встречи. А без него при счёте 0:0 была бы беда… Один рикошет или какой другой «дурак» влетел бы дома, и уже минимум два мяча нужно было бы забивать! А кому? Не совсем понятно. Говоря по совести, ЦСКА заслужил сегодня максимум ничью. Победу заслужил только Акинфеев. Поэтому будем считать, что победа состоялась только благодаря ему!
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Zenitovec1990
1502830395
Болельщиков ЦСКА поздравляю с победой
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alp
1502830442
молодцы коняки. дома дожмут афрошвейцарцев
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marslond
1502830444
Да...ЦСКА, конечно, отскочил, но удачу нужно заслужить...молодцы...на 95 % гарантировали себе группу ЛЧ...на выезде швейцарцы играют очень плохо)))
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Holt
1502830458
честно говоря даже не знаю как реагировать на победу нашего клуба .... вроде приятно по счету , а по игре не очень!!!!
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Михаил_Боярский
1502830730
Игорян красавчик, тащил все что летит. Теперь даешь серию из 43 сухих матчей.
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Heyter228
1502831445
Ну шо москалики. Хоть играла ваша команда говняче, но зато отомстили за Динамо Киев. Удачи вам выграть чемпионат кумысодаватели.
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Небесная
1502832879
Удача не то что повернулась лицом к армейцам, а протянула руку. С победой, ЦСКА.
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