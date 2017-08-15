Лига чемпионов. ЦСКА в первом матче победил «Янг Бойз»

Давайте называть вещи своими именами. Победой ЦСКА и не пахло, особенно во втором тайме. Это Янг Бойз проиграли, причем сами себе. А ЦСКА в этом случае схватил крутой прикуп, не более. Хотя Акинфей молодчина, такой мяч потащил. То что не проиграли заслуга Акинфея, а то что 0:1 на табло заслуга Янг Бойз.
Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА. Победа досталась гостевому коллективу.
Единственный гол случился уже в компенсированное время поединка.
Лига чемпионов. 4-й раунд. Первый матч
Янг Бойз (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 – Нуху, 90+1 (в свои ворота).
«Янг Бойз»: фон Бальмус, Ассале (Нсаме, 85), Бертоне, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Саного, Бенито, Мбабу, Оаро, Сулеймани, фон Берген.
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Чалов (Оланаре, 54 (Натхо, 90)), Витиньо.
Предупреждения: Бертоне, 47; Саного, 56 – Дзагоев, 33; Вернблум, 43, Щенников, 88.