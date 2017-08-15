Лига чемпионов. ЦСКА в первом матче победил «Янг Бойз»

Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА. Победа досталась гостевому коллективу.

Единственный гол случился уже в компенсированное время поединка.

Лига чемпионов. 4-й раунд. Первый матч

Янг Бойз (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Нуху, 90+1 (в свои ворота).

«Янг Бойз»: фон Бальмус, Ассале (Нсаме, 85), Бертоне, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Саного, Бенито, Мбабу, Оаро, Сулеймани, фон Берген.

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Чалов (Оланаре, 54 (Натхо, 90)), Витиньо.

Предупреждения: Бертоне, 47; Саного, 56 – Дзагоев, 33; Вернблум, 43, Щенников, 88.

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