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    Лига чемпионов. ЦСКА в первом матче победил «Янг Бойз»

    Состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Янг Бойзом» и российским ЦСКА. Победа досталась гостевому коллективу.

    Единственный гол случился уже в компенсированное время поединка.

    Лига чемпионов. 4-й раунд. Первый матч

    Янг Бойз (Швейцария) – ЦСКА (Россия) – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 0:1 – Нуху, 90+1 (в свои ворота).

    «Янг Бойз»: фон Бальмус, Ассале (Нсаме, 85), Бертоне, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Саного, Бенито, Мбабу, Оаро, Сулеймани, фон Берген.

    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щеннииков, Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Чалов (Оланаре, 54 (Натхо, 90)), Витиньо.

    Предупреждения: Бертоне, 47; Саного, 56 – Дзагоев, 33; Вернблум, 43, Щенников, 88.

    Календарь Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2017 23:37
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 16 августа 2017, 21:47

      Давайте называть вещи своими именами. Победой ЦСКА и не пахло, особенно во втором тайме. Это Янг Бойз проиграли, причем сами себе. А ЦСКА в этом случае схватил крутой прикуп, не более. Хотя Акинфей молодчина, такой мяч потащил. То что не проиграли заслуга Акинфея, а то что 0:1 на табло заслуга Янг Бойз.

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      Рейтинг: +448

      Paladius 16 августа 2017, 11:38

      Тренер Янгов наверно пожалел, что не заменил Казима в первом тайме, когда он два раза от армейцев оплеухи получал.Особенно после удара Вернблума у него под глазом реальный шишак вылез. Вот парень к концу игры и потерялся, наверно думал, что армейцам забивает-))). А так конечно ЦСКА на победу не наиграл!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 августа 2017, 10:09

      Хоть и автогол всё равно молодцы! С победой!

      0
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 августа 2017, 06:45

      Да,фортануло армейцам,такой подарок им сделали.На победу быстрее Янг Бойз наиграл, нежели Цска,но это футбол.

      1
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      Рейтинг: +198

      ded-53 16 августа 2017, 06:44

      Гол красавец. Конечно повезло, но везёт сильнейшим.

      1
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > ded-53 17 августа 2017, 10:54

      очинь красавиц.

      -2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 августа 2017, 05:23

      Кони повергли молодых мальчиков....с победой!!!!

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 16 августа 2017, 03:16

      Главное выиграли и без разницы какой гол!!!Красно-синий самый сильный!!!Теперь дома не подведите!!!

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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 16 августа 2017, 01:55

      Если бы не сухарь Игоря... то все было бы иначе, но Капитан молодцом держит марку!!! А еще витя красавец что таки додавил пресингом нуху за что тот и перенервничал. Ваще если по сути дела честный счет 0:0 ЦСКА на это наирал и к этому стремился ну а как вышло то так еще лучше

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 августа 2017, 00:58

      Повезло!!! И Акинфеев хорошо сыграл.

      3
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. > VeniaminS 17 августа 2017, 10:55

      да уш.

      -2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 16 августа 2017, 00:50

      Повезло армейцам, не заслужил Янг Бойз такого гола.

      3
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