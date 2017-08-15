Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» организует выезд красно-белых фанатов на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда». Целью визита на Кубань будет поддержка белградского коллектива на стадионе.

Напомним, что фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» объединяют дружеские отношения. Стоимость выезда в Краснодар для красно-белых составит 3400 рублей.

Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» состоится 17 августа.