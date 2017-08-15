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  • Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»

Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»

15 августа 2017, 23:20
94

Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» организует выезд красно-белых фанатов на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар»«Црвена Звезда». Целью визита на Кубань будет поддержка белградского коллектива на стадионе.

Напомним, что фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» объединяют дружеские отношения. Стоимость выезда в Краснодар для красно-белых составит 3400 рублей.

Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» состоится 17 августа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Лига Европы Краснодар Црвена Звезда Спартак
Комментарии (94)
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Paladius
1502829764
Вот кретины! А потом удивляются почему так Спартак не любят болельщики других клубов! Кто мешает поддерживать и организовывать выезды на матчи сербов с другими клубами? Так нет же едут против своих болеть! Надеюсь, что и среди болельщиков Спартака много адекватных людей и поедут единицы!
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Сильвербой
1502830328
Ребята, не надо всех болельщиков Спартака под одну гребенку! Есть болельщики Спартака, а есть дол...ебы, типа вот этих ослов! Всем нашим клубам удачной еврокомпании!!!
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1bear
1502830524
...ну что тут сказать...–по-свински...
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TAGANROG 161
1502831474
Хоть я и болельщик Спартака,но в Европе мне пофиг кто играет из наших клубов я болею за них,а это решение банальная показуха.
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ALEX ML
1502832735
Стадо недоумков
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Smoking_dog
1502834773
Не ну тут не то чтобы за клуб чужой страны болеть,это клуб побратим ,Црвена Открытие арену матчем со Спартаком открывала.История дружбы 2-х клубов проверена годами.Я уверен если Спартак играл бы с Партизаном в Сербии ,то там болельщики Црвены порвут за Спартак.А кузьмичей везде полно болейте за Краснодар ваше право ,только не нужно тут обзываться.Красно-белых можно понять .Вперёд Спартак .Вперёд Црвена.буду болеть перед телевизором всей душёй за сербских братьев.
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Кулёк соли
1502841536
В семье не без урода!!
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yudinvitalik
1502860836
Свиньи одним словом!!!
Ответить
OfaZavr
1502867024
Всё равно нужно за своих. Краснодар удачи!
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paracetamol
1502881628
В этом весь свинарник. Болеть против своих - их удел. Кстати, может кто напомнит, сколько очков России принес Краснодар и сколько свинтяк.
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