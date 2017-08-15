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    Фанаты «Спартака» поддержат «Црвену Звезду» в матче с «Краснодаром»

    Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» организует выезд красно-белых фанатов на первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар»«Црвена Звезда». Целью визита на Кубань будет поддержка белградского коллектива на стадионе.

    Напомним, что фанатов «Спартака» и «Црвены Звезды» объединяют дружеские отношения. Стоимость выезда в Краснодар для красно-белых составит 3400 рублей.

    Матч «Краснодар» – «Црвена Звезда» состоится 17 августа.

    Источник: Twitter

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    15.08.2017 23:20
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    Комментарии76
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 августа 2017, 11:17

      От этих уродов ожидать другого невозможно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 августа 2017, 23:49

      Как-то не по-людски это... Не по-человечьи... Ну, да д........м закон не писан...

      -1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 августа 2017, 23:17

      В Италии в еврокубках болеют против любой итальянской команды кроме своей. В порядке вещей для них. Еврокубковые матчи команд-конкурентов - беспроигрышный вариант. Выиграли - за страну радость, проиграли - конкуренты обо.....сь. При любом исходе есть положительный момент. )))

      0
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      Рейтинг: -22

      Cobold 16 августа 2017, 23:08

      Болеть против своих в международных матчах могут только СВИНЬИ. А ещё называют себя народной командой...

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Cobold 17 августа 2017, 11:17

      Какая народная? Это они просто выдумали себе такое название.

      0
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      Рейтинг: +40

      Lesto 16 августа 2017, 21:28

      Жест правда хороший, тем интереснее. будет игра. А в Краснодаре должны быть полные трибуны. и еще одно, ребята, это спорт! не война! не надо ненавидеть друг друга,

      -1
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      Рейтинг: +60

      GrimmBrothersTeam 16 августа 2017, 20:39

      Нашли с кем побрататься, вот по этому СПАМ никто и не любит!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      ewgen1986 16 августа 2017, 16:32

      Стыд и срам Российского футбола. Как так можно, нужно болеть за Российские клубы.

      5
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      Рейтинг: +27

      Nazar2018 16 августа 2017, 15:58

      хоро ший будет шашлык со звездами на свинных ляжках..

      5
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      Рейтинг: +17747

      paracetamol 16 августа 2017, 14:07

      В этом весь свинарник. Болеть против своих - их удел. Кстати, может кто напомнит, сколько очков России принес Краснодар и сколько свинтяк.

      7
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 августа 2017, 14:04

      Как то глупо болеть против тех,кто зарабатывает рейтинг ...Ведь иметь 3 команды в Лиге Чемпионов почетно и это хоть какой-нибудь ,но все-таки рост российского футбола...А у нас все наоборот....Разобрали Ростов- команду ,сделавшую основной вклад в копилку страны, вот теперь призывают болеть против Краснодара??? Да, вы ребята - свалите из страны и болейте хоть за кого....Но если вы-россияне. то хоть страну то свою уважайте...Сами себя научитесь уважать....

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