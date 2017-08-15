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    «Боруссия» дала 2 недели «Барселоне» на трансфер Дембеле

    Дортмундская «Боруссия» готова ждать лишь две ближайшие недели трансфера своего нападающего Усмане Дембеле в «Барселону». Именно такой срок выделили немцы своим коллегам из каталонского клуба для улаживания всех нюансов сделки.

    «По нашему мнению, этого времени вполне достаточно для урегулирования всех деталей», – заявил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    «Боруссия» готова уступить своего футболиста за 100 миллионов евро. 20-летний Дембеле появился в Дортмунде перед стартом предыдущего сезона. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов.

    Источник: Daily Mail

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    15.08.2017 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +448

      Paladius 15 августа 2017, 12:52

      Статистика прямо скажем не очень для 100млн.

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 15 августа 2017, 11:14

      Это сроки летнего трансферного окна дали Барсе 2 недели)

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