«Боруссия» дала 2 недели «Барселоне» на трансфер Дембеле

Дортмундская «Боруссия» готова ждать лишь две ближайшие недели трансфера своего нападающего Усмане Дембеле в «Барселону». Именно такой срок выделили немцы своим коллегам из каталонского клуба для улаживания всех нюансов сделки.

«По нашему мнению, этого времени вполне достаточно для урегулирования всех деталей», – заявил исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

«Боруссия» готова уступить своего футболиста за 100 миллионов евро. 20-летний Дембеле появился в Дортмунде перед стартом предыдущего сезона. За это время он провел 49 матчей во всех турнирах, забив 10 голов.