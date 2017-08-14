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Гончаренко вступился за подвергшегося критике Васина

14 августа 2017, 21:47
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступился за защитника Виктора Васина, который подвергся критике со стороны болельщиков и специалистов.

Отметим, что 28-летний россиянин является лидером нынешнего сезона по результативным ошибкам, допущенным в рамках РФПЛ.

«Думаю, что для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее. Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина», – сказал Гончаренко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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BRO_football
1502736941
Васина тупо заменить некем. Вот он играет во основе несмотря на результативные ошибки и критику. 5 результативных ошибок за 6 матчей! В любом нормальном европейском клубе за это мигом посадили бы на лавку. А у нас жалеют, верят и каждый раз дают шанс.
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каа
1502737321
Как бы Витя он не стал причиной твоего увольнения ...ищи центральных защитников...
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cska-62
1502739187
Гончаренко прав. Ну, а о мифе про 5 результативных ошибок писать просто должно быть комментаторам стыдно, ибо тот же неточный пас в центре поля ещё вовсе не означает неизбежность мяча в свои ворота. "Умников" развелась масса, а попугаев ещё больше!
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sour12
1502739426
Так критика по делу...ему надо быстрей оценивать ситуацию и принимать решение и надо работать над техникой иначе так и будет дальше привозить.... Большинство привозов его ошибки где надо было быстро принять решение, а он думал долго и мяч забирал соперник или как от дерева мяч отскакивал к напу и он забивал.
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Munez89
1502740791
Головой играет не плохо)))
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Dimonadze
1502746213
Так винят, после того как разбираются. Или что? Сейчас обвиним Березуцкого, что не подстраховывал Витю в опасных моментах, или Вернблума обвиним, что пас сильный отдаёт, или Акинфеева, что не выбегал к мячу, закрываемого Васиным, со скоростью света.
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_Kesh_Suntar_
1502766868
Васин как говорится под прицелом! Каждое ошибка, даже мелкое под фокусом! Ему нужно Реабилитироватся, забить важный гол (победный)! И тогда чуть чуть гнев потухнет!
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