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    Гончаренко вступился за подвергшегося критике Васина

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступился за защитника Виктора Васина, который подвергся критике со стороны болельщиков и специалистов.

    Отметим, что 28-летний россиянин является лидером нынешнего сезона по результативным ошибкам, допущенным в рамках РФПЛ.

    «Думаю, что для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее. Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина», – сказал Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.08.2017 21:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 15 августа 2017, 06:14

      Васин как говорится под прицелом! Каждое ошибка, даже мелкое под фокусом! Ему нужно Реабилитироватся, забить важный гол (победный)! И тогда чуть чуть гнев потухнет!

      6
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 15 августа 2017, 00:30

      Так винят, после того как разбираются. Или что? Сейчас обвиним Березуцкого, что не подстраховывал Витю в опасных моментах, или Вернблума обвиним, что пас сильный отдаёт, или Акинфеева, что не выбегал к мячу, закрываемого Васиным, со скоростью света.

      0
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 августа 2017, 22:59

      Головой играет не плохо)))

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 августа 2017, 22:37

      Так критика по делу...ему надо быстрей оценивать ситуацию и принимать решение и надо работать над техникой иначе так и будет дальше привозить.... Большинство привозов его ошибки где надо было быстро принять решение, а он думал долго и мяч забирал соперник или как от дерева мяч отскакивал к напу и он забивал.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2017, 22:33

      Гончаренко прав. Ну, а о мифе про 5 результативных ошибок писать просто должно быть комментаторам стыдно, ибо тот же неточный пас в центре поля ещё вовсе не означает неизбежность мяча в свои ворота. "Умников" развелась масса, а попугаев ещё больше!

      -1
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      Рейтинг: +1289

      каа 14 августа 2017, 22:02

      Как бы Витя он не стал причиной твоего увольнения ...ищи центральных защитников...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 августа 2017, 21:55

      Васина тупо заменить некем. Вот он играет во основе несмотря на результативные ошибки и критику.
      5 результативных ошибок за 6 матчей! В любом нормальном европейском клубе за это мигом посадили бы на лавку. А у нас жалеют, верят и каждый раз дают шанс.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > BRO_football 14 августа 2017, 21:59

      Так он же перспективный защитник с нужным паспортом!!!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Сильвербой 14 августа 2017, 22:04

      Про перспективность ты погорячился(или это шутка?) Я же писал "5 результативных ошибок за 6 матчей" где уж тут перспективности взяться?

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > BRO_football 14 августа 2017, 22:10

      Естественно это был стеб! Такое дно еще поискать нужно, но у нас это перспективные ребята, игроки сборной!!!!

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Сильвербой 15 августа 2017, 00:27

      "Игроки сборной"... по-моему, на данный момент этот титул обесценился. Благодаря Бухаровым, Каннуниковым, Васиным, Ерохиным и т.д.

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