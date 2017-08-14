Гончаренко вступился за подвергшегося критике Васина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вступился за защитника Виктора Васина, который подвергся критике со стороны болельщиков и специалистов.

Отметим, что 28-летний россиянин является лидером нынешнего сезона по результативным ошибкам, допущенным в рамках РФПЛ.

«Думаю, что для него главное – моя критика, а не то, что пишете вы, специалисты и так далее. Это абсолютно не важно. Сейчас пошла мода: любой опасный момент у наших ворот – виноват Васин. Никто не пытается разобраться, а сразу обвиняют Васина», – сказал Гончаренко.