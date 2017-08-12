Васин совершил голевую ошибку в матче со «Спартаком» и вышел в лидеры РФПЛ по данному показателю

Защитник ЦСКА Виктор Васин в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1) допустил результативную ошибку, приведшую к голу в ворота армейцев.

По данным InStat, для 28-летнего россиянина подобная ошибка стала пятой в сезоне, что сделало его лидером чемпионата России по данному показателю.

В нынешнем сезоне Васин провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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