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    Васин совершил голевую ошибку в матче со «Спартаком» и вышел в лидеры РФПЛ по данному показателю

    Защитник ЦСКА Виктор Васин в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1) допустил результативную ошибку, приведшую к голу в ворота армейцев.

    По данным InStat, для 28-летнего россиянина подобная ошибка стала пятой в сезоне, что сделало его лидером чемпионата России по данному показателю.

    В нынешнем сезоне Васин провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 23:22
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 августа 2017, 12:58

      "не стреляйте в Васина,он играет как умеет.."

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      Рейтинг: +57

      Алек_Ага 13 августа 2017, 10:14

      Позиции соответствует. Без Васина характер защиты ЦСКА был совсем другой, частенько, особенно в ЛЧ, на защите висели кто ни попадя и не мытьем, так катаньем, продавливали. Сей час этого нет. Случаются моменты расконцентрации, но Гончаренко это отшлифует.

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      Рейтинг: +213

      Pangolin 13 августа 2017, 09:59

      Игнашевича и Березуцких тоже чехвостили за ошибки по началу..что вышло в итоге мы знаем

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 09:25

      Не Васин, так Акинфеев. Не везет ЦСКА с игроками и все тут!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 августа 2017, 07:13

      Может его подальше от ворот стоит ставить?

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      Рейтинг: +81

      FERZZ 13 августа 2017, 05:45

      Да эта ошибка снова чуть не стала поражением для команды

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 13 августа 2017, 04:46

      Бедный васин

      -1
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 13 августа 2017, 04:26

      васин привет) удачки тебе в ЛЧ) от Спартака))ПС: да, от Спартака)) матч прошел, топим за наших))

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 августа 2017, 02:00

      поставь за место Васина в зашиту любого парня с улицы. Дайте ему зарплату как у Васина, и он станет лучшим зашитником

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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 13 августа 2017, 01:59

      Васин - в лиги чемпионов - позор рфпл

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