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  • Васин совершил голевую ошибку в матче со «Спартаком» и вышел в лидеры РФПЛ по данному показателю

Васин совершил голевую ошибку в матче со «Спартаком» и вышел в лидеры РФПЛ по данному показателю

12 августа 2017, 23:22
24

Защитник ЦСКА Виктор Васин в матче 6-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:1) допустил результативную ошибку, приведшую к голу в ворота армейцев.

По данным InStat, для 28-летнего россиянина подобная ошибка стала пятой в сезоне, что сделало его лидером чемпионата России по данному показателю.

В нынешнем сезоне Васин провел за ЦСКА в РФПЛ пять матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Васин Виктор
Комментарии (24)
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BRO_football
1502570455
Молодец! Не всегда же только Акинфееву рекорды ставить
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СашкаГуров
1502571745
васин вам еще покажет
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Rebrova
1502572132
Как говорится умный учится на чужих ошибках, а дурак на своих. Вот только Васин даже на своих ошибках не учится. Может и к лучшему))
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prezent2017
1502575471
Лучший защитник сборной лысого и усатого.
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bashnat013
1502588771
Бедный васин
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ДАША Д
1502597612
Может его подальше от ворот стоит ставить?
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Тамхар
1502605533
Не Васин, так Акинфеев. Не везет ЦСКА с игроками и все тут!
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Pangolin
1502607550
Игнашевича и Березуцких тоже чехвостили за ошибки по началу..что вышло в итоге мы знаем
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Алек_Ага
1502608446
Позиции соответствует. Без Васина характер защиты ЦСКА был совсем другой, частенько, особенно в ЛЧ, на защите висели кто ни попадя и не мытьем, так катаньем, продавливали. Сей час этого нет. Случаются моменты расконцентрации, но Гончаренко это отшлифует.
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за ЦСКА с 1980г
1502618302
"не стреляйте в Васина,он играет как умеет.."
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