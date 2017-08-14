Кирьяков назвал удаление Уциева ключевым моментом в поражении «Ахмата» от «Зенита»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что счет встречи «Зенита» с «Ахматом» не отражает самого хода матча. Он уверен, что игру сломало удаление Ризвана Уциева в составе грозненцев.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» закончился со счетом 4:0. «Зенит» после этой победы единолично возглавил турнирную таблицу, записав на свой счет 16 очков. Грозненцы с девятью очками идут на шестой позиции.

— Результат не отражает того, что происходило на поле. Было два ключевых момента, которые привели к крупной победе «Зенита». Во-первых, это удаление Ризвана Уциева. До этого момента «Ахмат» организованно оборонялся, пытался играть на контратаках. Спокойно действовал, отдав сопернику мяч и территорию. Команда Роберто Манчини владела преимуществом, но особых шансов для взятия ворот не имела. Гол Леандро Паредеса после исполнения штрафного – это удар на добивании плюс рикошет.

Второй ключевой момент случился уже при счете 2:0. Судья Игорь Федотов пропустил игру рукой за пределами штрафной со стороны выбежавшего из ворот Андрея Лунева. Нужно было давать красную карточку. А если бы «Ахмат» забил после этого штрафного, то мог бы зацепиться как минимум за ничью.

Понятно, что в численном большинстве «Зенит» владел тотальным преимуществом. В концовке гости, по сути, бросили играть. Наверное, они думали уже о следующем матче.

— Удаление Уциева – справедливое решение судьи Федотова?

— На первый взгляд, в эпизодах с желтыми карточками Уциева все было логично. Первую защитник получил за слишком агрессивное поведение, ненужные разговоры. Потом очень опасно сыграл сзади против Доменико Кришито – попал итальянцу в ногу. Достаточно грубое нарушение. Мне кажется, сам Уциев понял свою ошибку. Это чувствовалось по его реакции. Не стоило так фолить.