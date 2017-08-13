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    РФПЛ. «Зенит» разгромил дома «Ахмат», Кокорин вновь отметился голом

    В матче шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» уверенной победы добились хозяева. Один из мячей забил нападающий Александр Кокорин.

    Чеченский коллектив терпит третье поражение подряд.

    Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Паредес, 28; 2:0 – Кокорин, 51; 3:0 – Кузяев, 68; 4:0 – Жирков, 84.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Анюков, 57), Кришито, Маммана, Шатов (Краневиттер, 66), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Кокорин, Дриусси.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов (Х. Кадыров, 69), Швец, Раванелли (Роши, 47), Исмаэл, Ахъядов, Лео (Митришев, 78).

    Предупреждения: Кришито, 27 – Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75.

    Удаление: Уциев, 29 (вторая ж.к.).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.08.2017 21:56
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +93

      Borz1 14 августа 2017, 13:22

      судья продажная!!!КООООЗЁЛ

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 августа 2017, 01:16

      Рецепт остановки "Зенита" на пути к чемпионству очень простой - вернуть Кокорину права и поставить ему пару ящиков шампанского. )))))

      -2
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      Рейтинг: +67291

      portero 13 августа 2017, 23:41

      Зенит с победой!
      особенно радуют Кокорин и Кузяев

      4
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      Рейтинг: +517

      kazak1975 13 августа 2017, 23:08

      Команде с таким названием нефиг делать в ПЛ. Сегодня явно не хватало гундоса с мегафоном.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 августа 2017, 22:46

      Легко, на классе сделали команду костоломов.

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 августа 2017, 22:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!!
      Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной!
      Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ!
      Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита!
      Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной.
      Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол!
      4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!!
      Хотя это ничего не меняет, только счёт.
      Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!!
      Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Popularov 13 августа 2017, 22:38

      Матчи смотри, а не пиши тупую аналитику по обзорам.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Popularov 13 августа 2017, 22:42

      Попробуй посмотреть этот матч обоими глазами..., и ты откроешь для себя много интересного... А так..., как то однобоко и уже.. не интересно...

      3
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      ...
      Рейтинг: +61

      denbagrov27 > Popularov 13 августа 2017, 22:46

      все как обычно)))) с Луневым конечно ошибся судья, но выиграли по делу и чисто!!!! а мазы про судей это старо уже!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Popularov 13 августа 2017, 23:03

      да но ещё в первом тайме 1 удаление грозненцам простили

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Popularov 13 августа 2017, 23:15

      Аналист, блин

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы > Popularov 13 августа 2017, 23:55

      Маловато написал. А где же про заговор, про Будогосского и весь судейский корпус?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +61

      denbagrov27 13 августа 2017, 22:34

      с победой всех!!!!!!!!

      7
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 13 августа 2017, 22:33

      все будет хорошо!!!!

      4
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 13 августа 2017, 22:29

      Я получаю удовольствие от игры Кокорина! Все решения его обдуманы

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 13 августа 2017, 22:27

      Мне нравится, что с командой делает Манчини..., особенно в сравнении, как ее сумел за год суродовать Луча...

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