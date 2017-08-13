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  • РФПЛ. «Зенит» разгромил дома «Ахмат», Кокорин вновь отметился голом

РФПЛ. «Зенит» разгромил дома «Ахмат», Кокорин вновь отметился голом

13 августа 2017, 21:56
54

В матче шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» уверенной победы добились хозяева. Один из мячей забил нападающий Александр Кокорин.

Чеченский коллектив терпит третье поражение подряд.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 28; 2:0 – Кокорин, 51; 3:0 – Кузяев, 68; 4:0 – Жирков, 84.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Анюков, 57), Кришито, Маммана, Шатов (Краневиттер, 66), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов (Х. Кадыров, 69), Швец, Раванелли (Роши, 47), Исмаэл, Ахъядов, Лео (Митришев, 78).

Предупреждения: Кришито, 27 – Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75.

Удаление: Уциев, 29 (вторая ж.к.).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (54)
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4agaaa
1502650641
Шикарный Зенит, браво!!!
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zenit2012
1502651508
Зенит всем долги отдал за прошлый сезон. Команда набирает обороты...Зенит с победой!!!!
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Kollljan
1502651510
Уциев подвёл команду. А ведь капитан, однако.
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Челнинец
1502651955
судья куплен, даже слепой увидит удаление вратаря!
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мы_не_рабы
1502652119
Да, с таким судейством Зенит точно станет чемпионом!
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Chizhova
1502652155
Всех болельщиков Зенита,поздравляю с победой.Кокорин молодец,пора в сборную возвращаться.
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Челнинец
1502652206
Фурсенко снова у руля, всех судей купил!
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BarStep
1502652438
Мне нравится, что с командой делает Манчини..., особенно в сравнении, как ее сумел за год суродовать Луча...
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denbagrov27
1502652844
с победой всех!!!!!!!!
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Popularov
1502652857
Арбитр Федотов ПОМОГ Зениту разгромно победить Ахмат!!! Лунёв УМЫШЛЕННО отбивает мяч рукой за пределами штрафной! Федотов и боковые ПРЕКРАСНО всё видят, но МОЛЧИТ Федотов, как в рот ГАЗПРОМОВСКОЙ воды НАБРАЛ! Это ГРУБАЯ ошибка Федотова в пользу Зенита! Федотов знает, что его отмажут и поэтому не удалил Лунёва, за умышленную игру рукой за пределами штрафной. Лунёв, руками, помешал сопернику перехватить мяч и забить гол! 4-й гол Жирков забивал из ОФСАЙДА!!! Хотя это ничего не меняет, только счёт. Что три - ноль, что четыре - ноль, дают всего ТРИ очка!!!! Федотов ЯВНО помогал Зениту и помог Зениту выиграть.
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