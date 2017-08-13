РФПЛ. «Зенит» разгромил дома «Ахмат», Кокорин вновь отметился голом

В матче шестого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» уверенной победы добились хозяева. Один из мячей забил нападающий Александр Кокорин.

Чеченский коллектив терпит третье поражение подряд.

Чемпионат России. РФПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 4:0 (1:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 28; 2:0 – Кокорин, 51; 3:0 – Кузяев, 68; 4:0 – Жирков, 84.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Терентьев (Анюков, 57), Кришито, Маммана, Шатов (Краневиттер, 66), Ерохин, Кузяев (Жирков, 74), Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Родолфо, Анхель, Сампайо, Иванов (Х. Кадыров, 69), Швец, Раванелли (Роши, 47), Исмаэл, Ахъядов, Лео (Митришев, 78).

Предупреждения: Кришито, 27 – Ахъядов, 21; Анхель, 25; Уциев, 27; Иванов, 50; Роши, 75.

Удаление: Уциев, 29 (вторая ж.к.).

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