Кучук: «Уфа» – организованная команда, «Ростову» немного больше повезло»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал комментарий по поводу победного матча шестого тура РФПЛ с «Уфой» (4:1). По словам специалиста, всегда непросто играть на поле уфимцев, однако в сегодняшнем поединке ростовчанам сопутствовала удача.

«Такой счет редко предполагается до матча, но нам было очень непросто, потому что мы играли через двое суток. Приходилось чуть-чуть менять позиции игроков, менять состав, но ребята молодцы, не давали «Уфе» много сделать и не впускали в зоны обострения атак. Это предопределило исход матча. Наши атаки сложились сами по себе. Нам немного больше повезло. Но так всегда – кому-то везет, кому-то нет. «Уфа» – организованная команда, здесь всегда непросто играть. Благодарен своим игрокам за организованность, а игрокам «Уфы» за матч.

Калачев? Мы провели непростой прошлый матч, который закончился поздно вечером в Ростове. Было очень жарко в эти дни, тяжело было восстановиться. Мы с Тимофеем разговаривали о том, что он выйдет на замену. Он хорошо к этому отнесся, я говорил, что он должен будет выходить во втором тайме для усиления атаки. То же самое произошло и с Зуевым», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».