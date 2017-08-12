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    Кучук: «Уфа» – организованная команда, «Ростову» немного больше повезло»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук дал комментарий по поводу победного матча шестого тура РФПЛ с «Уфой» (4:1). По словам специалиста, всегда непросто играть на поле уфимцев, однако в сегодняшнем поединке ростовчанам сопутствовала удача.

    «Такой счет редко предполагается до матча, но нам было очень непросто, потому что мы играли через двое суток. Приходилось чуть-чуть менять позиции игроков, менять состав, но ребята молодцы, не давали «Уфе» много сделать и не впускали в зоны обострения атак. Это предопределило исход матча. Наши атаки сложились сами по себе. Нам немного больше повезло. Но так всегда – кому-то везет, кому-то нет. «Уфа» – организованная команда, здесь всегда непросто играть. Благодарен своим игрокам за организованность, а игрокам «Уфы» за матч.

    Калачев? Мы провели непростой прошлый матч, который закончился поздно вечером в Ростове. Было очень жарко в эти дни, тяжело было восстановиться. Мы с Тимофеем разговаривали о том, что он выйдет на замену. Он хорошо к этому отнесся, я говорил, что он должен будет выходить во втором тайме для усиления атаки. То же самое произошло и с Зуевым», – сказал Кучук в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 14 августа 2017, 03:23

      Красавцы.Обескровленный Ростов многим нервишки подпортит.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 13 августа 2017, 01:04

      Ну да, немного, всего на 3 гола больше забили..))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 августа 2017, 20:05

      Ростовчане, спасибо за игру!

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 августа 2017, 19:10

      Ростов просто играл лучше!!!....молодцы мужики)))

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > a-rakhmatov 13 августа 2017, 06:50

      Дух победителя ещё витаем над командой, дай Бог чтобы подольше...

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