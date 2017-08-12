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  • Голы Гацкана, Калачева и Мевли принесли «Ростову» победу над «Уфой»

Голы Гацкана, Калачева и Мевли принесли «Ростову» победу над «Уфой»

12 августа 2017, 16:56
21

Сегодня в матче шестого тура РФПЛ «Ростов» на выезде разгромил «Уфу». Вашему вниманию все голы этой встречи.

1:0 – Ваньек, 55

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1:1 – Гацкан, 57

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1:2 – Калачев, 65 (с пенальти)

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1:3 – Калачев, 66

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

1:4 – Мевля, 77

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Уфа Ростов
Комментарии (21)
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Gullit 76
1502545859
Ни как не ожидал!Ещё и после такого гола Ванека!Ростов с блестящей победой!
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TAGANROG 161
1502546087
Ростов продолжает приятно удивлять,всех Дончан и болельщиков Ростова с победой!!!
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Ч.В.Г.
1502546144
МУЖИКИ!!!! МУЖИКИ!!!! МУЖИКИ!!!! МУЖИКИ!!!!
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SPACE TRUCKIN
1502546164
Ростов увдивляет - обескровленный,без Бердыева и денег даёт результат...нашим типа грандам надо поучиться иногда...
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Gullit 76
1502546591
Похоже крови лидерам Ростов и в этом году попьёт! Теперь реально можно задуматься о еврокубках.
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Ростов рулит.
1502546929
Да !!!!!!! Какой второй тайм, охренеть, думаю ни кто не ожидал. Честно признаюсь думал проиграют мои ростовчане. А когда Ваня забил гол , думаю ну всё. Но не тут то было. Молодцы, настроение до следующего тура. Ждём Краснодар. Всех болел Ростова с Победой.
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Shotlandets86
1502547015
Второй тур забивают решающий гол после явной симуляции и пенальти в ворота соперника. Хорошо с судьями работают.
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семёнычев
1502547304
РОСТОВ- КРАСАВЦЫ!!!!!! МОЛОДЧИКИ!!!!!!!!
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зенит ничто
1502547374
МОЛОДЦЫ РОСТОВ!ВОТ ВАМ И ПРЕТЕНДЕНТЫ НА ФНЛ!ГРОМИТЕ РУБИН С КББ!ПОКАЖИТЕ КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН!
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SPACE TRUCKIN
1502547539
Зенит вбухивает на трансферы миллионы народного бабла - оказывается есть мужики,которые любят футбол больше денег- верны клубу и просто выходят и рвут...
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