Голы Гацкана, Калачева и Мевли принесли «Ростову» победу над «Уфой»

Сегодня в матче шестого тура РФПЛ «Ростов» на выезде разгромил «Уфу». Вашему вниманию все голы этой встречи.
1:0 – Ваньек, 55
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1:1 – Гацкан, 57
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1:2 – Калачев, 65 (с пенальти)
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1:3 – Калачев, 66
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1:4 – Мевля, 77
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Источник: РПЛ