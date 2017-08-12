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    Сапата близок к трансферу в «Сампдорию», колумбийцем интересуется «Локомотив»

    Вчера «Бомбардир» писал об интересе «Локомотива» к форварду «Наполи» Дувану Сапате. При этом московский клуб не отправлял официального запроса в руководство команды Серии А. Football Italia сообщает о том, что 26-летний колумбиец близок к договоренности с «Сампдорией».

    «На данный момент не было никаких контактов ни между мной и «Сампдорией», ни между клубом и «Наполи». Из «Фиорентины» также никто не обращался.

    Является ли «Сампдория» желаемым вариантом? Конечно. Еще два года назад, до перехода моего клиента в «Удинезе», мы были близки к переходу в «Сампдорию», – цитирует источник агента футболиста Фернандо Нестора Вильяреаля со ссылкой на SampdoriaNews.

    В минувшем сезоне Сапата выступал за «Удинезе», за который провел 37 матчей чемпионата Италии и забил 10 мячей.

    Источник: Football Italia

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    12.08.2017 00:51
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