Сапата близок к трансферу в «Сампдорию», колумбийцем интересуется «Локомотив»

Вчера «Бомбардир» писал об интересе «Локомотива» к форварду «Наполи» Дувану Сапате. При этом московский клуб не отправлял официального запроса в руководство команды Серии А. Football Italia сообщает о том, что 26-летний колумбиец близок к договоренности с «Сампдорией».

«На данный момент не было никаких контактов ни между мной и «Сампдорией», ни между клубом и «Наполи». Из «Фиорентины» также никто не обращался.

Является ли «Сампдория» желаемым вариантом? Конечно. Еще два года назад, до перехода моего клиента в «Удинезе», мы были близки к переходу в «Сампдорию», – цитирует источник агента футболиста Фернандо Нестора Вильяреаля со ссылкой на SampdoriaNews.

В минувшем сезоне Сапата выступал за «Удинезе», за который провел 37 матчей чемпионата Италии и забил 10 мячей.