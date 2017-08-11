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  • В «Спартаке» появился аналитик, нанятый специально под Лигу чемпионов

В «Спартаке» появился аналитик, нанятый специально под Лигу чемпионов

11 августа 2017, 15:27
21

В аналитическом штабе московского «Спартака» появился новый сотрудник. Им является 49-летний швейцарец Жан-Пьер Героса, который в ближайшее время заключит с красно-белыми трудовое соглашение. Главной задачей европейца будет анализ соперников москвичей по групповому этапу Лиги чемпионов.

Так, в обязанности Геросы будут входить выезды на матчи всех оппонентов по еврокубку, их последующий разбор и предоставление отчетов главному тренеру Массимо Каррере. В то же время швейцарец будет проводить анализ и спартаковских матчей в РФПЛ.

Героса немало проработал в штабе итальянского тренера Джованни Трапаттони (в частности, в сборной Ирландии), а также до последнего времени трудился в аналитической службе «Базеля».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Спартак
Комментарии (21)
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dok66
1502455533
Анал , он и в Африке анал . Хорошо быть аналитиком : даешь некий анализ чего-то , при этом - ни за что не отвечаешь , тк решения принимают все равно другие . На фига козе баян "швейцарский" ! У нас таких аналитиков - на каждом углу ! Федуну деньги некуда девать ?
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Чикомас
1502456561
Ну да..будет разбираться, почему в Л.Ч. опять 1-18 получилось...Интересно все таки...
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Tajik-za Zenit
1502456913
Серьезное усиление
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Joko21
1502458608
интересно, как быстро он останется без работы? В ЛЧ с такой игрой Спартак, к сожалению, задержится не на долго
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acer2003
1502458711
Будет анализировать "дырявую" защиту Спартака ?)))
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mazahir
1502459219
Взяли бы Ловчева. Дешевле обошлось. По Европе покатался. Да и, как-никак, свой.
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Popularov
1502460102
Арсенал не тот клуб на котором Спартак может держать удар и реабилитироваться! Впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов! Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что с такой игрой им НЕЧЕГО делать в Лиге чемпионов. Загремят под федуновские ФАНФАРЫ, а судейскую позицию УЕФА, Федун укрепить не сможет! Пусть только попробует! Ему за это хорошенько дадут по рукам и отстранят от участия в европейских турнирах! В прошлом сезоне 2016/17 Федун укрепил судейскую позицию и арбитры поставили Спартак на первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит. Матчи Спартака с Локомотивом, с Динамо, с Уфой - это наглядно всем показали! Третье ПОДРЯД скандальное судейство в пользу Спартака!!! Судьи СКАНДАЛЯТ и тащат Спартака за уши, но Спартак не побеждает!!! Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна! - Что укреплять «Спартаку»? Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно». В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места. Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1 В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4 В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6 В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10 В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4 В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!! В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются! - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса. Но судейские скандалы будут!
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GROSS77
1502463531
Popularov вот анолитик и бесплатно
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GROSS77
1502464487
сука ёбоные бомжи скажите спасибо вове что закрывает глаза на ваш беспредел уйдёт вова вы будите хуй сосать
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mihail200606
1502466557
Лучше бы они защитников поискали побыстрее.. А то в группе получат опять 1-18 со всеми своими АНАЛитиками...
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