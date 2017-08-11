В «Спартаке» появился аналитик, нанятый специально под Лигу чемпионов

В аналитическом штабе московского «Спартака» появился новый сотрудник. Им является 49-летний швейцарец Жан-Пьер Героса, который в ближайшее время заключит с красно-белыми трудовое соглашение. Главной задачей европейца будет анализ соперников москвичей по групповому этапу Лиги чемпионов.

Так, в обязанности Геросы будут входить выезды на матчи всех оппонентов по еврокубку, их последующий разбор и предоставление отчетов главному тренеру Массимо Каррере. В то же время швейцарец будет проводить анализ и спартаковских матчей в РФПЛ.

Героса немало проработал в штабе итальянского тренера Джованни Трапаттони (в частности, в сборной Ирландии), а также до последнего времени трудился в аналитической службе «Базеля».