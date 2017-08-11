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    В «Спартаке» появился аналитик, нанятый специально под Лигу чемпионов

    В аналитическом штабе московского «Спартака» появился новый сотрудник. Им является 49-летний швейцарец Жан-Пьер Героса, который в ближайшее время заключит с красно-белыми трудовое соглашение. Главной задачей европейца будет анализ соперников москвичей по групповому этапу Лиги чемпионов.

    Так, в обязанности Геросы будут входить выезды на матчи всех оппонентов по еврокубку, их последующий разбор и предоставление отчетов главному тренеру Массимо Каррере. В то же время швейцарец будет проводить анализ и спартаковских матчей в РФПЛ.

    Героса немало проработал в штабе итальянского тренера Джованни Трапаттони (в частности, в сборной Ирландии), а также до последнего времени трудился в аналитической службе «Базеля».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2017 15:27
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 12 августа 2017, 00:32

      Возможно научит Карреру не наступать на одни и те же грабли. В том году 3 шишки набили. В этом лоб под 4-ю подставил.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2017, 18:49

      Лучше бы они защитников поискали побыстрее.. А то в группе получат опять 1-18 со всеми своими АНАЛитиками...

      2
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      Рейтинг: +168

      GROSS77 11 августа 2017, 18:14

      сука ёбоные бомжи скажите спасибо вове что закрывает глаза на ваш беспредел уйдёт вова вы будите хуй сосать

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      GROSS77 11 августа 2017, 17:58

      Popularov вот анолитик и бесплатно

      -1
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      ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW > GROSS77 11 августа 2017, 18:01

      он тоже не хочет бесплатно

      0
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      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 11 августа 2017, 17:57

      Лишним не будет!

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      Рейтинг: +240

      Skrudg 11 августа 2017, 17:23

      Странно, что в таком клубе ранее не было такого специалиста. На самом деле работа очень ответственная.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 августа 2017, 17:01

      Арсенал не тот клуб на котором Спартак может держать удар и реабилитироваться!
      Впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
      Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что с такой игрой им НЕЧЕГО делать в Лиге чемпионов.
      Загремят под федуновские ФАНФАРЫ, а судейскую позицию УЕФА, Федун укрепить не сможет!
      Пусть только попробует!
      Ему за это хорошенько дадут по рукам и отстранят от участия в европейских турнирах!
      В прошлом сезоне 2016/17 Федун укрепил судейскую позицию и арбитры поставили Спартак на первое место, а в этом сезоне Спартаку золото не светит.
      Матчи Спартака с Локомотивом, с Динамо, с Уфой - это наглядно всем показали!
      Третье ПОДРЯД скандальное судейство в пользу Спартака!!!
      Судьи СКАНДАЛЯТ и тащат Спартака за уши, но Спартак не побеждает!!!
      Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна!
      - Что укреплять «Спартаку»?
      Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно».
      В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
      Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
      В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
      В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
      В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
      В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
      В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
      В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
      В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА
      В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
      В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!!
      В прошлом сезоне наши арбитры, своими скандальными решениями, ВЫТАЩИЛИ Спартак на первое место, а в этом сезоне эти антифутбольные финты Федуна продолжаются!
      - «Спартак» в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17 сделал ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство в свою пользу, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Но судейские скандалы будут!

      -2
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      Рейтинг: +57

      mazahir 11 августа 2017, 16:46

      Взяли бы Ловчева. Дешевле обошлось. По Европе покатался. Да и, как-никак, свой.

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон > mazahir 11 августа 2017, 18:26

      тогда уж Бубна
      Ловчев просыхать перестанет
      аналитик
      .

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 11 августа 2017, 16:38

      Будет анализировать "дырявую" защиту Спартака ?)))

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 августа 2017, 16:36

      интересно, как быстро он останется без работы? В ЛЧ с такой игрой Спартак, к сожалению, задержится не на долго

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