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    Денис Суарес отказал «Наполи», поскольку хочет остаться в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отклонил предложение итальянского «Наполи» о переходе, заявив, что не хочет покидать «Камп Ноу». Клуб с Апеннин был готов отдать за хавбека порядка 14 миллионов евро.

    Известно, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не видит Суареса стабильным игроком основы, однако футболист намерен доказывать свою состоятельность именно в составе «Барселоны».

    В минувшем сезоне Примеры полузащитник провел 26 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    10.08.2017 12:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 11 августа 2017, 11:29

      Очень перспективный игрок! Надо оставить!

      0
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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 10 августа 2017, 17:47

      в любом случае топовый клуб.... все остальные только на понижение

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 10 августа 2017, 13:25

      Зря... раскрылся и основным был бы... а барсе протирят лавочку трофеи получать хочет наверное

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