Денис Суарес отказал «Наполи», поскольку хочет остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отклонил предложение итальянского «Наполи» о переходе, заявив, что не хочет покидать «Камп Ноу». Клуб с Апеннин был готов отдать за хавбека порядка 14 миллионов евро.

Известно, что главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде не видит Суареса стабильным игроком основы, однако футболист намерен доказывать свою состоятельность именно в составе «Барселоны».

В минувшем сезоне Примеры полузащитник провел 26 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.