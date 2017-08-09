Каррера: «У каждого игрока «Спартака» есть возможность сыграть»

Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры подвел итог победе над «Арсеналом» (2:0) в РФПЛ.

«Все зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе на неделе. Я стараюсь выставлять в стартовом составе тех, кто дает мне больше стабильности. Все должны заслужить место в составе, как Фернандо и все остальные. Для меня нет игроков основного состава, есть игроки «Спартак», у каждого есть возможность сыграть.

Думаю, мы провели качественный матч, тем более играли восемь футболистов, которые не так часто выходят на поле. Мы не так много позволили сопернику, может быть, во втором тайме мы немного подустали, но в целом я доволен», – сказал итальянец.

12 августа красно-белые сыграют против ЦСКА в шестом туре чемпионата России.