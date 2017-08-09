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    Каррера: «У каждого игрока «Спартака» есть возможность сыграть»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Карреры подвел итог победе над «Арсеналом» (2:0) в РФПЛ.

    «Все зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе на неделе. Я стараюсь выставлять в стартовом составе тех, кто дает мне больше стабильности. Все должны заслужить место в составе, как Фернандо и все остальные. Для меня нет игроков основного состава, есть игроки «Спартак», у каждого есть возможность сыграть.

    Думаю, мы провели качественный матч, тем более играли восемь футболистов, которые не так часто выходят на поле. Мы не так много позволили сопернику, может быть, во втором тайме мы немного подустали, но в целом я доволен», – сказал итальянец.

    12 августа красно-белые сыграют против ЦСКА в шестом туре чемпионата России.

    «Все должны заслужить место в составе, как Фернандо и все остальные. Для меня нет игроков основного состава, есть игроки «Спартака», у каждого есть возможность сыграть, – подчеркнул специалист. – Я тренер «Спартака», мне платят, чтобы принимать подобные решения. Порой я угадываю, порой – нет, но я делаю это ради «Спартака».

    В целом тренер остался доволен качеством игры. «Думаю, мы провели качественный матч, тем более играли восемь футболистов, которые не так часто выходят на поле. Мы не так много позволили сопернику, может быть, во втором тайме мы немного подустали, но в целом я доволен»



    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/sport/4473318

    Источник: ТАСС

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    09.08.2017 23:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +23

      valeriya_yakovlevaa 10 августа 2017, 00:15

      селихова в основу

      4
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:09

      Как нах подустали, че ты заладил уже. 8 игроков которые не играют и подустали? И по твоим словам все 8 сразу лучше основы себя проявили и это типо не связано с предудущем матчем. Ага конечно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл > SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:45

      вот и вот-то,о какой усталости говорит,в питере устали что-ли,стоять на поле.?в прошлом году вообще об усталости не говорил,в этом заладил,как-то нехорошо это.

      2
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      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй 9 августа 2017, 23:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак патихоньку выбираитца из перды,уже ухи показались.

      -13
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