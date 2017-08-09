РФПЛ. «Спартак» дома обыграл «Арсенал», Пашалич отдал первую голевую передачу за красно-белых

«Спартак» одержал победу над «Арсеналом» в матче пятого тура чемпионата России – 2:0. На 20-й минуте голом отметился Квинси Промес. Первый результативный пас в карьере за новый клуб отдал Марко Пашалич. В концовке Зе Луиш забил второй мяч.

Команда Массимо Карерры набрала восемь очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. Тульский клуб с тремя баллами остался на 13-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 20; 2:0 – Зе Луиш, 84.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Самедов, Джано (Попов, 65), Тимофеев (Глушаков, 31), Промес, Пашалич, Зе Луиш.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов (Горбатенко, 63), Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77).

Предупреждения: Тигиев, 24; Самедов, 64 – Альварес, 45+2; Денисов, 75; Беляев, 90+2.

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