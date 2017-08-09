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    РФПЛ. «Спартак» дома обыграл «Арсенал», Пашалич отдал первую голевую передачу за красно-белых

    «Спартак» одержал победу над «Арсеналом» в матче пятого тура чемпионата России – 2:0. На 20-й минуте голом отметился Квинси Промес. Первый результативный пас в карьере за новый клуб отдал Марко Пашалич. В концовке Зе Луиш забил второй мяч.

    Команда Массимо Карерры набрала восемь очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. Тульский клуб с тремя баллами остался на 13-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Промес, 20; 2:0 – Зе Луиш, 84.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Самедов, Джано (Попов, 65), Тимофеев (Глушаков, 31), Промес, Пашалич, Зе Луиш.

    «Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов (Горбатенко, 63), Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77).

    Предупреждения: Тигиев, 24; Самедов, 64 – Альварес, 45+2; Денисов, 75; Беляев, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 21:26
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:55

      С победой красно-белые! Двигаемся дальше.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 10 августа 2017, 05:41

      Согласен что связка Зе Луиш - Промес более органична чем Промес - Адриано.Парни сыгрались и чуют друг друга что говорится,спиномозгом.Так что кажется Каррере нечего выдумывать другое и использовать то что есть.Что касаемо игры,то Такой матч как пилюля после питерской катастрофы безусловно нужен.Теперь можно спокойно готовиться к дерби.С победой Спартак!

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      Рейтинг: +12

      Bur-bon 10 августа 2017, 00:46

      Ребят, а правда говорят, что у спартака появился еще один спонсор-сеть магазинов "пятёрочка"?)

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 9 августа 2017, 22:02

      Зе Луиш и Промес лучше себя проявляют чем Промес с Адриано, да и Зе мне нравится как дриблинг использует, подрос мальчик очень сильно прибавил, очень полезный на поле. и отбирает и перехватывает потенциал хороший!

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Челнинец 9 августа 2017, 22:39

      да изначально было понятно , что адриано провальный трансфер.. по мне так он не нужен Спартаку

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Snerg 9 августа 2017, 22:59

      Почему провальный? Сколько забил он уже. Просто характер говенный вот и все.

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:31

      вот поэтому такие игроки и не нужны, которые могут испортить игру своим поведением, оставить команду в меншиньстве)

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      Рейтинг: +2519

      Челнинец > Snerg 9 августа 2017, 23:32

      тоже так же считал и считаю, не нужный трансфер был!)

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      Рейтинг: +665

      Snerg > SPARTAK 85 10 августа 2017, 18:00

      3 ГОЛА)))----супер бомбардир)))

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 августа 2017, 21:51

      Надеюсь Артем не сильно травмировался, хотелось бы и дальше видеть прогресс Тимофеева в основе. В любом случает скорейшего выздоровления и возвращения в строй!

      3
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      Рейтинг: +61

      bloodn1ck 9 августа 2017, 21:49

      Зе Луиш всё таки молодец. забил! добился своего! ВСЕХ с победой!

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 21:44

      Молодцы!Так держать, уже 5 место!Вперед Спартак!

      5
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 21:36

      Зе запорол множество моментов, но, наконец то забил!!! Пашалич красава!!! Красно белых с уверенной и заслуженной победой!!!

      8
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 9 августа 2017, 21:35

      Всех Спартачей с победой,жалко маловато забили,должны были как минимум 5-0 разгромить,а так уверенно выиграли,без единого шанса Туляков.

      9
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 9 августа 2017, 21:34

      нужная победа!

      7
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