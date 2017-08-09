Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Спартак» дома обыграл «Арсенал», Пашалич отдал первую голевую передачу за красно-белых

РФПЛ. «Спартак» дома обыграл «Арсенал», Пашалич отдал первую голевую передачу за красно-белых

9 августа 2017, 21:26
28

«Спартак» одержал победу над «Арсеналом» в матче пятого тура чемпионата России – 2:0. На 20-й минуте голом отметился Квинси Промес. Первый результативный пас в карьере за новый клуб отдал Марко Пашалич. В концовке Зе Луиш забил второй мяч.

Команда Массимо Карерры набрала восемь очков и поднялась на пятую строчку в турнирной таблице. Тульский клуб с тремя баллами остался на 13-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Спартак (Москва) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Промес, 20; 2:0 – Зе Луиш, 84.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Тигиев, Таски, Петкович (Ещенко, 62), Самедов, Джано (Попов, 65), Тимофеев (Глушаков, 31), Промес, Пашалич, Зе Луиш.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов (Горбатенко, 63), Берхамов, Ткачев, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич (Сикоев, 77).

Предупреждения: Тигиев, 24; Самедов, 64 – Альварес, 45+2; Денисов, 75; Беляев, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1502303261
С победой красно-белые братья.
Ответить
oyabun
1502303278
Слава богу, Зе Луиш наконец то забил!! Но сколько же запорол!!! Показали статистику: реализация голевых моментов у него 6%. Насчет Промеса - классный игрок, но что ни стандарт в его исполнении, всё куда то в небеса. Неужели больше некому пробивать? Петкович разочаровал, а порадовали Пашалич и Тигиев своей заряженностью на игру. Попов отлично вошел в игру, был полезен. Селихов не часто вступал в игру, но отстоял очень уверенно и надежно. Хотелось бы и дальше видеть его в игре. Всех КБ бро с Победой!!!
Ответить
МЯСО87
1502303285
С победой! Спасибо Команде!
Ответить
a_who
1502303317
С победой друзья !
Ответить
Krics
1502303365
Спокойной , на классе. С Победой всех К/Б!
Ответить
Fancyfall
1502303685
нужная победа!
Ответить
VVM1964
1502303708
ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С ПОБЕДОЙ . ДВОЯКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ МАТЧА : ВРОДЕ БЫ И ПОЛНЕЙШЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ( А КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИНАЧЕ ? ) , НО ПРИ ЭТОМ ЧУДОВИЩНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 100 % МОМЕНТОВ , СЧЕТ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ КАК МИНИМУМ 5 : 0 И КОНЕЧНО ПОРОЙ УДИВИТЕЛЬНАЯ НЕ СЫГРАННОСТЬ ( ДАЖЕ С УЧЕТОМ ТАКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СОСТАВА ) p.s. НЕ ПЛОХ ТЯГИЕВ , НО ИНОГДА ОЧЕНЬ УВЛЕКАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИГРОЙ , ДЖАНО НЕ ВПЕЧАТЛИЛ , У СЕЛИХОВА НЕ БЫЛО ВОЗМОЖНОСТИ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ ( НУ И СЛАВА БОГУ ) , НАКОНЕЦ ТО ЗАБИЛ ЗЕ ЛУИШ ( МОЖЕТ ПРОРВЕТ ? , А ТО ПРОСТО ЦИРК КАКОЙ ТО )
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1502303733
Всех Спартачей с победой,жалко маловато забили,должны были как минимум 5-0 разгромить,а так уверенно выиграли,без единого шанса Туляков.
Ответить
4agaaa
1502303783
Зе запорол множество моментов, но, наконец то забил!!! Пашалич красава!!! Красно белых с уверенной и заслуженной победой!!!
Ответить
Бугимен
1502304241
Молодцы!Так держать, уже 5 место!Вперед Спартак!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+