Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наиль Измайлов: «Каррера был заинтересован в услугах Смолова и Канунникова, но в последний момент передумал»

    Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера планировал приобрести в команду атакующих игроков Максима Канунникова и Федора Смолова, представляющих «Рубин» и «Краснодар» соответственно.

    За первого московский клуб мог заплатить 6 миллионов евро, за второго – до 30.

    «Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал», – сказал Измайлов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2017 18:11
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2017, 10:18

      Может и хорошо что так получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 августа 2017, 22:33

      И правильно сделал, что передумал. Оба стоят 10% от заявленного ценника. И толку с них столько же.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 9 августа 2017, 20:10

      Очень жаль!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17744

      paracetamol 9 августа 2017, 19:44

      То и сидит на 10-м месте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 августа 2017, 19:10

      Смолова конечно не плохо было бы,тогда на край обороны можно лега ставить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 августа 2017, 18:30

      Ну ему виднее, с него спрос!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11