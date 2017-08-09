Наиль Измайлов: «Каррера был заинтересован в услугах Смолова и Канунникова, но в последний момент передумал»

Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера планировал приобрести в команду атакующих игроков Максима Канунникова и Федора Смолова, представляющих «Рубин» и «Краснодар» соответственно.

За первого московский клуб мог заплатить 6 миллионов евро, за второго – до 30.

«Кстати, главный тренер в определенный период был заинтересован в услугах полузащитника Канунникова и нападающего Смолова. И имелась большая вероятность, что оба они перейдут в «Спартак». Но в последний момент Каррера передумал», – сказал Измайлов.