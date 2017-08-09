Мостовой: «Луан в «Спартаке»? От сильного игрока никто не откажется»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Гремио» Луана. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за бразильца 20 миллионов евро.

«Нужен ли Луан «Спартаку» сейчас? Помнится, как в прошлом году они купили Луиса Адриано из «Милана», хоть он и был в непонятном состоянии. Но в итоге заиграл. А от хорошего и сильного футболиста никто никогда не откажется, если клуб его еще и по финансам тянет.

Да, будет трое нападающих, кто-то будет сидеть. Ротация состава всегда зависит от взгляда и вкуса тренера. Посмотрим, что решит Каррера», — сказал Мостовой.