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    Мостовой: «Луан в «Спартаке»? От сильного игрока никто не откажется»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе в московский клуб нападающего «Гремио» Луана. Ранее сообщалось, что красно-белые готовы заплатить за бразильца 20 миллионов евро.

    «Нужен ли Луан «Спартаку» сейчас? Помнится, как в прошлом году они купили Луиса Адриано из «Милана», хоть он и был в непонятном состоянии. Но в итоге заиграл. А от хорошего и сильного футболиста никто никогда не откажется, если клуб его еще и по финансам тянет.

    Да, будет трое нападающих, кто-то будет сидеть. Ротация состава всегда зависит от взгляда и вкуса тренера. Посмотрим, что решит Каррера», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2017 16:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей 10 августа 2017, 19:14

      Мостовой прав.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2017, 17:49

      И это правильные слова.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 августа 2017, 17:01

      Насчет третьего нападающего. Вспомните когда забивал последний раз Зе Луиш? Футболист он хороший, старательный, отлично работает в отборе, оттягивает на себя массу игроков противника, делает голевые пасы - отличный полузащитник получается! Но не забивает!! А это Главное предназначение нападающего. Так что новый нападающий команде точно нужен.

      1
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      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > VVM1964 9 августа 2017, 18:42

      ))) Ну так то еще и Давыдов есть - Русский Месси! А еще и Ананидзе в запасе томится.. Просто сборная мира ))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 августа 2017, 16:44

      Надо брать!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей > Mahone 10 августа 2017, 19:15

      Не дорого?

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 9 августа 2017, 16:40

      Луан хорош..,а конкуренция да, будет интересная.

      -1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > xLINDAx 9 августа 2017, 16:42

      Хотелось бы еще и в защите конкуренцию.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > SPARTAK 85 9 августа 2017, 16:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      С Гараем, вроде, почти урегулировали тоже..2-3 года вполне на своём уровне поиграет ещё, а то и поболее, поглядим..

      -5
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