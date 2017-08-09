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Юсупов: «В Питере я чувствовал себя не очень комфортно»

9 августа 2017, 12:40
14

Полузащитник Артур Юсупов, перешедший этим летом на правах аренды из «Зенита» в «Ростов», признался, что хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга еще в прошлом году. По словам россиянина, ему было сложно понять причины, из-за которых бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не хотел его отпускать.

– Трудно было его понять. В интервью на всю страну несколько раз говорил, что рассчитывает на меня, что я в основной обойме. Но при этом я тут же оказывался в капитальном запасе. И не понимал, зачем вообще нужен. Правда, по весне провел немало матчей. Если сравнивать со своими конкурентами по позиции, то чуть ли не больше всех. Но все равно уже твердо решил, что нужно сменить обстановку.

– То есть дело не в Луческу лично?

– Нет! Я в принципе чувствовал себя в Питере не очень комфортно. Причем, даже после первого удачного сезона. Пока я так и не стал в Питере своим. Играть в такой атмосфере намного сложнее.

– Может, статус клуба-гранда слишком давил?

– В «Динамо» конкуренция была как минимум не ниже, но все ведь было нормально... Посмотрим, может когда-нибудь Петербург станет для меня любимым городом. Но сейчас я по-настоящему счастлив, что уехал в солнечный Ростов. И что сейчас все зависит только от меня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Юсупов Артур
Комментарии (14)
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семёнычев
1502272136
давай Артур, тяни Ростов!!!! там не питерские снобы, к людям с уважением относятся!!! правда тоже иногда обижаются, но говном вслед не бросаются)))) могут небрежно плюнуть сквозь зубы, но без злобы))))
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Мортус
1502274130
Вопщем и целом по стопам Вани Соловьева. Динамо, Зенит и далее со всеми остановками по городам и весям нашей необъятной Родины.
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порт
1502274281
Бай-бай.
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vgarakh
1502274526
Удачи и хорошей игры тебе в Ростове
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yurdin
1502276309
Уже наверно сотый подававший надежды,но потом пожёванный и выброшенный Зенитом.
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paracetamol
1502278322
Юсупов: «В Питере я чувствовал себя не очень комфортно, а играл еще хуже» ---------------------------------- Артур, то, что позволено в Динамо, не позволено в Зените. Класс команда разный, на порядок!
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MaxKlim
1502282259
Слава богу что тебя сплавили в Ростов, неважный ты игрок! Юсупов игрок уровня Тосно или Амкара
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BAIv
1502284014
холодно! поэтому юсупов играть не мог, ну поглядим неужто в Ростове его солнышко прогреет и он начнет играть..
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acer2003
1502289328
Раньше говорил,что счастлив в Зените)
Ответить
juancarlo
1502305976
Солнечный Ростов? Ахахахахах. Подожди октября, Артурчик! Солнышка до лета не увидишь!
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