Юсупов: «В Питере я чувствовал себя не очень комфортно»

Полузащитник Артур Юсупов, перешедший этим летом на правах аренды из «Зенита» в «Ростов», признался, что хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга еще в прошлом году. По словам россиянина, ему было сложно понять причины, из-за которых бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не хотел его отпускать.

– Трудно было его понять. В интервью на всю страну несколько раз говорил, что рассчитывает на меня, что я в основной обойме. Но при этом я тут же оказывался в капитальном запасе. И не понимал, зачем вообще нужен. Правда, по весне провел немало матчей. Если сравнивать со своими конкурентами по позиции, то чуть ли не больше всех. Но все равно уже твердо решил, что нужно сменить обстановку.

– То есть дело не в Луческу лично?

– Нет! Я в принципе чувствовал себя в Питере не очень комфортно. Причем, даже после первого удачного сезона. Пока я так и не стал в Питере своим. Играть в такой атмосфере намного сложнее.

– Может, статус клуба-гранда слишком давил?

– В «Динамо» конкуренция была как минимум не ниже, но все ведь было нормально... Посмотрим, может когда-нибудь Петербург станет для меня любимым городом. Но сейчас я по-настоящему счастлив, что уехал в солнечный Ростов. И что сейчас все зависит только от меня.