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    Юсупов: «В Питере я чувствовал себя не очень комфортно»

    Полузащитник Артур Юсупов, перешедший этим летом на правах аренды из «Зенита» в «Ростов», признался, что хотел покинуть клуб из Санкт-Петербурга еще в прошлом году. По словам россиянина, ему было сложно понять причины, из-за которых бывший главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу не хотел его отпускать.

    – Трудно было его понять. В интервью на всю страну несколько раз говорил, что рассчитывает на меня, что я в основной обойме. Но при этом я тут же оказывался в капитальном запасе. И не понимал, зачем вообще нужен. Правда, по весне провел немало матчей. Если сравнивать со своими конкурентами по позиции, то чуть ли не больше всех. Но все равно уже твердо решил, что нужно сменить обстановку.

    – То есть дело не в Луческу лично?

    – Нет! Я в принципе чувствовал себя в Питере не очень комфортно. Причем, даже после первого удачного сезона. Пока я так и не стал в Питере своим. Играть в такой атмосфере намного сложнее.

    – Может, статус клуба-гранда слишком давил?

    – В «Динамо» конкуренция была как минимум не ниже, но все ведь было нормально... Посмотрим, может когда-нибудь Петербург станет для меня любимым городом. Но сейчас я по-настоящему счастлив, что уехал в солнечный Ростов. И что сейчас все зависит только от меня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2017 12:40
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +15

      juancarlo 9 августа 2017, 22:12

      Солнечный Ростов? Ахахахахах. Подожди октября, Артурчик! Солнышка до лета не увидишь!

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 августа 2017, 17:35

      Раньше говорил,что счастлив в Зените)

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 9 августа 2017, 16:06

      холодно! поэтому юсупов играть не мог, ну поглядим неужто в Ростове его солнышко прогреет и он начнет играть..

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 9 августа 2017, 15:37

      Слава богу что тебя сплавили в Ростов, неважный ты игрок! Юсупов игрок уровня Тосно или Амкара

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 9 августа 2017, 14:47

      А что он подразумевает под первым удачным сезоном???

      0
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 9 августа 2017, 14:32

      Юсупов: «В Питере я чувствовал себя не очень комфортно, а играл еще хуже»
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      Артур, то, что позволено в Динамо, не позволено в Зените. Класс команда разный, на порядок!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > paracetamol 9 августа 2017, 16:09

      играть парень не мог потому что было всегда пЛОХО ему????? замерзал и бухал что ли

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 9 августа 2017, 13:58

      Уже наверно сотый подававший надежды,но потом пожёванный и выброшенный Зенитом.

      0
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей > yurdin 10 августа 2017, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это было заблуждние.

      -6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 августа 2017, 13:28

      Удачи и хорошей игры тебе в Ростове

      3
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      Рейтинг: +7

      Oблоб Xуембей > vgarakh 10 августа 2017, 19:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да.

      -6
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      Рейтинг: +6309

      порт 9 августа 2017, 13:24

      Бай-бай.

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      Рейтинг: +294

      Мортус 9 августа 2017, 13:22

      Вопщем и целом по стопам Вани Соловьева. Динамо, Зенит и далее со всеми остановками по городам и весям нашей необъятной Родины.

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