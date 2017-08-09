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    Ринат Билялетдинов: «Переход Сигурдссона говорит о том, что Наваса ждать в Казани уже не стоит»

    Бывший главный тренер «Рубина» и «Локомотива» Ринат Билялетдинов уверен, что ротация в любой команде идет только на пользу, в том числе – в казанском клубе. По его словам, она помогает держать футболистов в игровом тонусе, что обязательно должно сказаться на результатах.

    Матч пятого тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Локомотив» пройдет в среду, 9 августа, в 20:00 по московскому времени.

    «Ротация в команде необходима всегда. Если вдруг кто-то получит травму, то заменяющий его футболист должен иметь игровой тонус. Отсутствие практики может серьезно сказаться на любом игроке, даже если он идеально тренируется и получает должные нагрузки. Так что, скорее всего, столь серьезная ротация в «Рубине» применяется для того, чтобы все игроки обоймы были в хорошем тонусе.

    Рагнар Сигурдссон, безусловно, усилит «Рубин» – это отличный трансфер для казанцев. Исландец – хороший рослый защитник высокого уровня. Возможно, именно ему и предназначено стать в казанском клубе новым Сесаром Навасом. Переход Сигурдссона говорит о том, что Наваса ждать в Казани уже не стоит», – заявил Билялетдинов.

    Напомним, что 31-летний Рагнар Сигурдссон ранее выступал в чемпионате России за «Краснодар», перейдя перед началом прошлого сезона в «Фулхэм». Нынешним летом на правах годичной аренды он перебрался в казанский клуб и сможет дебютировать за «Рубин» уже в матче с «Локомотивом».

    Источник: Известия

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    09.08.2017 08:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 августа 2017, 10:04

      подозреваю, что причина ухода Наваса куда серьёзнее, чем болезнь отца....
      для такого "не молодого" игрока это может стать завершением футбольной карьеры...

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    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 9 августа 2017, 09:31

      Навас тоже лишним не будет.

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