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Панов пожелал «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

8 августа 2017, 22:57
14

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выступил с обращением в адрес петербургских болельщиков.

Напомним, что после матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1) Панов был избит фанатами сине-бело-голубых.

«Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес.

Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись», – сообщил Панов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Зенит Панов Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1502224235
панов вызывает жалость и омерзение одновременно.... крайне паскудные высказывания и поступки обиженного маленького человека
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lexa2154
1502224742
просто козел!
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baden69
1502225157
Публичное позиционирование и бравада перед матчем этим постом доказаны. Болеешь за Спартак - болей, но специально, очередной раз, особенно перед дерби публично заявлять об этом не нужно было. Фанаты не правы, но ведь фанаты любого клуба сделали бы то же самое, так чего ты хотел??? Чтоб о тебе кто-то вспомнил? О тебе вспомнили.... хотя, еще раз повторяю, что они могли просто пройти мимо и посмеяться...
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4agaaa
1502227047
Да по делу ему!!! Правокатор, будь аналогичная ситуация в Москве , спартачи тож насували!!! А российскому клубу только побед в Европе!
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directorpg
1502247401
Не только Зениту, всем нашим клубам желаем побед.
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63_Camapa_63
1502248898
Панов как человек сущность с большим количеством говна. Ради своего пиара провоцировать фанатов Зенита. Если бы навтыкали по человечьи то потом плакался бы во все сми . ГОВНО он как человек
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Аскорбин
1502257459
Пытаешься реабилитироваться.Вернуть уважение к себе почти не возможно,не смотря на прошлые заслуги.Удачи тебе.
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порт
1502260167
Да "Зенит" это сделает и без твоей подсказки. А тебе нужно беспокоится о своих крючко хвостых братьях.
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Gullit 76
1502263167
Мелкий провокатор.
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