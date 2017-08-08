Панов пожелал «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выступил с обращением в адрес петербургских болельщиков.

Напомним, что после матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1) Панов был избит фанатами сине-бело-голубых.

«Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес.

Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись», – сообщил Панов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».