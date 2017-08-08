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    Панов пожелал «Зениту» выиграть все матчи в Лиге Европы

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов выступил с обращением в адрес петербургских болельщиков.

    Напомним, что после матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1) Панов был избит фанатами сине-бело-голубых.

    «Хочу поблагодарить питерских болельщиков за поддержку после этого инцидента на стадионе. Спасибо вам за уважение и добрые слова в мой адрес.

    Желаю вашему клубу выиграть все матчи в Лиге Европы. Хорошо выступить в чемпионате России и занять должное место. Чтобы приезжали болельщики других клубов в Санкт-Петербург и гуляли по городу спокойно в атрибутике своего клуба и не боялись», – сообщил Панов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    Источник: «ВКонтакте»

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    08.08.2017 22:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 10:19

      Мелкий провокатор.

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 9 августа 2017, 09:29

      Да "Зенит" это сделает и без твоей подсказки. А тебе нужно беспокоится о своих крючко хвостых братьях.

      2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 9 августа 2017, 08:44

      Пытаешься реабилитироваться.Вернуть уважение к себе почти не возможно,не смотря на прошлые заслуги.Удачи тебе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 9 августа 2017, 06:21

      Панов как человек сущность с большим количеством говна. Ради своего пиара провоцировать фанатов Зенита. Если бы навтыкали по человечьи то потом плакался бы во все сми .
      ГОВНО он как человек

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +174

      63_Camapa_63 > VVM1964 9 августа 2017, 16:11

      Я сужу по его поступкам , это вся провокация была не спроста

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 августа 2017, 05:56

      Не только Зениту, всем нашим клубам желаем побед.

      6
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 августа 2017, 00:17

      Да по делу ему!!! Правокатор, будь аналогичная ситуация в Москве , спартачи тож насували!!! А российскому клубу только побед в Европе!

      5
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      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > 4agaaa 9 августа 2017, 00:38

      всем российским клубам только побед

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg > 4agaaa 9 августа 2017, 08:44

      ПрОвокатор

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 8 августа 2017, 23:45

      Публичное позиционирование и бравада перед матчем этим постом доказаны. Болеешь за Спартак - болей, но специально, очередной раз, особенно перед дерби публично заявлять об этом не нужно было. Фанаты не правы, но ведь фанаты любого клуба сделали бы то же самое, так чего ты хотел??? Чтоб о тебе кто-то вспомнил? О тебе вспомнили.... хотя, еще раз повторяю, что они могли просто пройти мимо и посмеяться...

      6
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 8 августа 2017, 23:39

      просто козел!

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp 8 августа 2017, 23:30

      панов вызывает жалость и омерзение одновременно.... крайне паскудные высказывания и поступки обиженного маленького человека

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