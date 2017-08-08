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    Каррера: «Спартак» проиграл «Зениту» не из-за Реброва»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что еще не определился с тем, кто займет место в воротах московской команды в игре 5-го тура чемпионата России против «Арсенала». Специалист отметил, что голкипер Артем Ребров не виноват в поражении красно-белых в предыдущем матче с «Зенитом» (1:5).

    «Решил ли, я кто завтра займет место в воротах? Нет, еще не решил.

    Что касается критики в адрес Реброва после матча с «Зенитом», то критика имеет место. Но, когда ты проигрываешь 1:5, критику заслуживает не только Ребров, а вся команда, включая тренера. Мы проиграли не из-за Реброва. Проиграл «Спартак», – отметил Каррера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2017 21:00
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 августа 2017, 14:09

      Спартаку за 4 игры напихали уже 7 плюх. Хуже Спартака по пропущенным только Анжи и сам Спартак. Пока о высоких претензиях надо помолчать и работать, работать. Мне кажется, уже нужен капитальный ремонт.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2017, 10:15

      Так то верно сказал, но нужно посмотреть на Селихова в деле.

      5
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      Рейтинг: +1847

      mahan 9 августа 2017, 09:50

      Селихова в ворота.

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 9 августа 2017, 08:41

      Спартак просто проиграл и все

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 августа 2017, 08:08

      да проехали уже. а Селихову надо дать шанс

      2
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 9 августа 2017, 04:36

      Весёлые Ребята... Помер Павел Слободкин...
      Спартак - надо жить.

      0
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      Рейтинг: +19

      Валентинович 9 августа 2017, 02:19

      Пусть этот проигрыш станет уроком. Надо забыть про чемпионство - оно стимулирует соперников. Надо показывать класс и биться за каждый сантиметр. Вперед "Спартак"!!!

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 9 августа 2017, 00:22

      Реброву уже всё таки 33 года. Лично я считаю, что обязательно надо уже пробовать Селихова.

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 августа 2017, 00:08

      не помешает всех героев проверить...

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 августа 2017, 23:08

      Никто и не говорит что из за него. Из за тебя проиграли то.

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      Рейтинг: +5462

      SPACE TRUCKIN > SPARTAK 85 9 августа 2017, 09:11

      думаю,Каррера если и виноват,то только ,что не задал должной мотивации-играть в глухой обороне Спартак не умеет...лидеры явно не в форме,а заменить по большому счёту некем...

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > SPACE TRUCKIN 9 августа 2017, 09:29

      Дело не в глухой обороне, а то что постоянно оставалось два центральных защитника. А с Зенитом этого мало. Да и по сути в каждой игре нам могут не один забить. А прикинь если бы все залетало. Все что Спартак проигрывает практически всегда крупно. Это о чем то говорит.

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