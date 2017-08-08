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Каррера: «Спартак» проиграл «Зениту» не из-за Реброва»

8 августа 2017, 21:00
30

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что еще не определился с тем, кто займет место в воротах московской команды в игре 5-го тура чемпионата России против «Арсенала». Специалист отметил, что голкипер Артем Ребров не виноват в поражении красно-белых в предыдущем матче с «Зенитом» (1:5).

«Решил ли, я кто завтра займет место в воротах? Нет, еще не решил.

Что касается критики в адрес Реброва после матча с «Зенитом», то критика имеет место. Но, когда ты проигрываешь 1:5, критику заслуживает не только Ребров, а вся команда, включая тренера. Мы проиграли не из-за Реброва. Проиграл «Спартак», – отметил Каррера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Каррера Массимо
Комментарии (30)
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Сильвербой
1502215948
Но всеравно пусть выйдет Селихов в основе!
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газмяс67
1502216550
Каррера молодец. Самое главное. чтобы правильно настроил теперь команду на коников и далее пойдет!!!!!! В том году тоже Крыльям 0-4 летали и ничего!!!! А вот если команда не сделает правильных выводов, то тут уже никто не поможет!!!!
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oyabun
1502217222
Ошибаются все, но если есть превосходный вратарь в запасе, почему бы не дать ему шанс?
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VVM1964
1502217259
НЕ ИЗ ЗА РЕБРОВА , НО ШАНС НАДО ДАВАТЬ И СЕЛИХОВУ , ХОТЯ БЫ С ТАКИМ СОПЕРНИКОМ КАК АРСЕНАЛ ( ПРИ ВСЕМ УВАЖЕНИИ К АРСЕНАЛУ )
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Диктор
1502217455
Уважаемый Каррера пора обмалаживать состав.
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Gazelvagen877
1502217706
Не из за него!!!но поставь Селихова и ты удивишься.парень мечал в Спартаке быть и он вырвет душу!!!!!ЛЧ-нужен Селихов
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Popularov
1502218292
Зенит играл так, как ПОЗВОЛЯЛ им Спартак, а позволял Спартак себе очень большие вольности и проявил высокомерие к игрокам Зенита! Как высокомерно считали спартаковцы - они приехали в Питер громить Зенит, но сами НАРВАЛИСЬ на РАЗГРОМ при Крестовском! Дай Бог - НЕ ПОСЛЕДНИМ! По футбольному САМОЛЮБИЮ Спартака зенитовцы нанесли СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ разящий удар. Зенитовцы образцово ПОКАЗАТЕЛЬНО разгромили Спартак на радость всем питерским болельщикам! В РАЗГРОМЕ Спартака виноваты игроки защиты Спартака! Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время, игроки Зенита делали своё дело, - ЗАБИВАЛИ! Спартаковцы сами себя УНИЗИЛИ и позволили зенитовцам себя РАЗГРОМНО победить при Крестовском! В прошлом сезоне 2016/17 на первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! Все 16 лет бился Федун, как рыба об лёд и головой об спартаковскую стенку, на базе в Тарасовке, и сдвигов не было! Спартак оставался без золота - НОЛЬ ТРОФЕИЧ! НОЛЬ!!! И только в сезоне 2016/17, когда Федун бросил в арбитров миллионные суммы, дело сдвинулось и Спартак, на судейских скандалах и безобразном судействе, занял первое место. А разгром Спартака Зенитом показал, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства! А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!! Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!
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zigbert
1502219079
В данной ситуации не помешало бы проверить Селихова.
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Вадим 1972
1502227374
Реброву уже всё таки 33 года. Лично я считаю, что обязательно надо уже пробовать Селихова.
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OfaZavr
1502262933
Так то верно сказал, но нужно посмотреть на Селихова в деле.
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