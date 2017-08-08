Каррера: «Спартак» проиграл «Зениту» не из-за Реброва»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что еще не определился с тем, кто займет место в воротах московской команды в игре 5-го тура чемпионата России против «Арсенала». Специалист отметил, что голкипер Артем Ребров не виноват в поражении красно-белых в предыдущем матче с «Зенитом» (1:5).

«Решил ли, я кто завтра займет место в воротах? Нет, еще не решил.

Что касается критики в адрес Реброва после матча с «Зенитом», то критика имеет место. Но, когда ты проигрываешь 1:5, критику заслуживает не только Ребров, а вся команда, включая тренера. Мы проиграли не из-за Реброва. Проиграл «Спартак», – отметил Каррера.