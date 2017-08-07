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    Гаврилов считает неправыми тех, кто винит Реброва в поражении «Спартака» от «Зенита»

    Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказал свою точку зрения насчет разгромного поражения красно-белых от «Зенита» (1:5) в поединке четвертого тура РФПЛ. По мнению ветерана, вина за провал в принципиальном матче лежит не на голкипере Артеме Реброве, а в первую очередь на футболистах обороны команды.

    – Почему у «Спартака» не получилась игра с «Зенитом»?

    – У «Спартака» особо и нет командной игры. Общей и целостной. Мы это видим с самого начала чемпионата. Можно вспомнить мало моментов, где команда четко разыгрывала комбинации и забивала. По возможности Промес, Зе Луиш делают свое дело, стараются использовать свои шансы. Это мы видим. А если смотреть на оборону, там не все в порядке.

    – Отсутствие командной игры – это вина Карреры?

    – Тренер тренером, но на поле выходят футболисты. Соперники разбирали друг друга перед матчем, искали слабые стороны, но все равно все решают игроки. Спартаковцы вчера играли так, как позволял «Зенит», который выглядел более классно и организованно. И москвичам в этой ситуации пришлось очень тяжело.

    – Многие винят в поражении Артема Реброва. Вы на их стороне?

    – Все ошибаются. Где была оборона в ситуациях с голами? Что же, всю вину списать на вратаря? В тех моментах шла цепочка ошибок. Кто-то из спартаковцев проигрывал единоборство, терял позицию, и его партнер тут же ошибался. А потом не спасал Ребров. Но все равно счет для такого матча получился уж очень крупным. Даже сопротивления не получилось.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 12:29
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1308

      Taps 7 августа 2017, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ребров - герой.
      Так держать ... до 10-го места.

      -4
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 августа 2017, 14:51

      Бывают ситуации когда у команды не идет игра, но вратарь выручает и спасает команду.В матче с Зенитом Ребров ни чем не отличился в лучшую сторону .1и3 и5 голы залетели с большой долей его "ненадежности".Зенит в этот день был сильнее и Спартак к сожалению заслуженно проиграл.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2017, 14:46

      причем здесь Ребров главный виновник в поражении Спартака это Комбаров в трех голах его вина

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 7 августа 2017, 14:36

      Никто не говорит, что он виновен, но он просто не выручает. Когда бьют по воротам Спартака у меня каждый раз чувство, что стоит в створ попасть и Ребров не возьмет.

      5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 августа 2017, 14:24

      Может, просто Зенит не позволил Спартаку что-то сделать. Наказал за самоуверенность не только команду, но и неадекватных болел кб. Пусть отдохнут и подумают, как себя вести в следующий раз

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 августа 2017, 13:50

      Раньш все п.... кто кого купил а здесь что то молчат - надо кричать договорняк мол - может полегчает

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 7 августа 2017, 13:48

      Ребров то причем - Зенит во всем виноват

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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 7 августа 2017, 13:44

      В поражении виновата команда ВСЯ а не только Ребров!!! не день Спартака был просто, при 5 ударах в створ и 5 пропущенных голах, так и я мог отстоять этот матч.......

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 7 августа 2017, 13:32

      Ребров конкретно виноват только в 5-м голе - но что-то мне подсказывает, что будь счёт 0:0 или 0:1 он бы такого не пропустил. Там уж вся команда пошла вразнос, и Ребров - не исключение. Если бы Зенит захотел, в концовке мог бы забить и больше.
      До этого я вины вратаря ни в одном пропущенном голе не вижу. И уж ну никак он виновником поражения не является. Просто команда сыграла очень плохо, Ребров из этого общего уровня не выделялся, но и слабым звеном не являлся.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 августа 2017, 13:00

      В воротах точно был Артем Ребров? Мне показалось, там стоял "волейболист" Александр Филимонов.

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