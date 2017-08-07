Гаврилов считает неправыми тех, кто винит Реброва в поражении «Спартака» от «Зенита»

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказал свою точку зрения насчет разгромного поражения красно-белых от «Зенита» (1:5) в поединке четвертого тура РФПЛ. По мнению ветерана, вина за провал в принципиальном матче лежит не на голкипере Артеме Реброве, а в первую очередь на футболистах обороны команды.

– Почему у «Спартака» не получилась игра с «Зенитом»?

– У «Спартака» особо и нет командной игры. Общей и целостной. Мы это видим с самого начала чемпионата. Можно вспомнить мало моментов, где команда четко разыгрывала комбинации и забивала. По возможности Промес, Зе Луиш делают свое дело, стараются использовать свои шансы. Это мы видим. А если смотреть на оборону, там не все в порядке.

– Отсутствие командной игры – это вина Карреры?

– Тренер тренером, но на поле выходят футболисты. Соперники разбирали друг друга перед матчем, искали слабые стороны, но все равно все решают игроки. Спартаковцы вчера играли так, как позволял «Зенит», который выглядел более классно и организованно. И москвичам в этой ситуации пришлось очень тяжело.

– Многие винят в поражении Артема Реброва. Вы на их стороне?

– Все ошибаются. Где была оборона в ситуациях с голами? Что же, всю вину списать на вратаря? В тех моментах шла цепочка ошибок. Кто-то из спартаковцев проигрывал единоборство, терял позицию, и его партнер тут же ошибался. А потом не спасал Ребров. Но все равно счет для такого матча получился уж очень крупным. Даже сопротивления не получилось.