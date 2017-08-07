Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Романцев: «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку»

Романцев: «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку»

7 августа 2017, 09:54
4

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что не ожидал столь серьезного поражения от москвичей в выездном матче с «Зенитом». Специалист считает, что «Зенит» переиграл соперника, показав тот самый стиль, который всегда был присущ красно-белым.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Такого развития событий не ожидали?

– Даже в страшном сне подобное не могло привидеться! «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку – быстрый переход в контратаку с использованием просчетов соперника. На сей раз, хозяева были и свежее, и удачливее.

– Когда счет стал 0:3, поняли, что занавес опущен?

– К сожалению. В таких матчах чудеса – редкость. Не пойму: ну, как можно было дать без помех пробить головой Кришито по мячу, отскочившему от газона. Да и пассивность Реброва выглядела странной. Хотя время что-то изменить еще оставалось.

– Быть может, следовало пораньше выпустить Зе Луиша?

– Я об этом подумал еще в первом тайме. Этот форвард – один из лучших в нашем чемпионате по игре головой. И хотя защитники питерцев в этом компоненте тоже хороши, такой шанс можно было бы использовать. Зе Луиш пригодился бы в борьбе на втором этаже, в том числе в своей штрафной.

– Где была оборона «Спартака», когда Кузяев беспрепятственно забивал четвертый мяч?

– Скорее всего, не успела вернуться и закрыть левый фланг. Пошла игра на встречных курсах, и здесь преуспел «Зенит», который выглядел динамичнее и быстрее.

– Когда Промес отквитал мяч с пенальти, надежда ожила?

– Нет. Слишком уж многое было потеряно. Дальше пошел сумбур, силовое давление. И момент, который предшествовал 11-метровому, когда сбивали Зе Луиша, по сути, оказался единственным во втором тайме.

– Пятый гол Кришито – из категории курьезных?

– Не сыпьте соль на рану. Думаю, если спросить об этом Реброва, то и он сам не объяснит толком. Возможно, мяч, посланный Кришито в штрафную, почему-то неожиданно свалился и поменял траекторию. Но в принципе это уже ничего не решало.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ребров Артем Кришито Доменико Кузяев Далер Зе Луиш Промес Квинси Романцев Олег
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1502090020
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». «Спартак» провалил матч с «Зенитом» полностью. Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я не ожидал. «Спартак» сегодня проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит, что побеждает тот, кто больше этого хочет. И «Зенит» хотел гораздо больше. И он команду «Спартак» разорвал. По-футбольному раздел её. Так и надо – пижонов нужно наказывать!
Ответить
momwig_
1502090115
Да все уже знают, что на флангах обороны у нас дыры. Особенно на левом. Просто не все умеют этим пользоваться.
Ответить
семёнычев
1502090262
Спартаковцам бы играть,а не ставки делать... И не только спартаковцам, а и всем остальным тоже... И болельщикам поменьше бы пиздить,причисляя себя к великой игре или пусть не к игре,так к результату команды... А комментаторам на Бомбардире и вовсе не помешало бы заткнуться... Сборище убогих толстопузов,возомнивших себя причастными к клубам... Что спартачи,что зенитчики,что армейцы... Смысл жизни- нахамить и обосрать... Да и Бомбардир со своими провокационными статьями и интерпретациями тоже не далеко ушёл ... Короче, один я-д'Артаньян)))))
Ответить
ramos6548
1502100207
Из всех кто оценивает игру только ОИР более или менее адекватен. Зенит переиграл Спартак в этой игре тем что накрыл прессингом Фернандо и дождался ошибок с нашей стороны. Диме Комбарову надо подумать над тем как он играет. В итоге мы слишком много дали свободных зон после ошибок и поплатились. Но это всего 1 игра. Уверен если мы сыграем хорошо с ЦСКА то это поражение забудут.
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+