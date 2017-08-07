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    Романцев: «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что не ожидал столь серьезного поражения от москвичей в выездном матче с «Зенитом». Специалист считает, что «Зенит» переиграл соперника, показав тот самый стиль, который всегда был присущ красно-белым.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    – Такого развития событий не ожидали?

    – Даже в страшном сне подобное не могло привидеться! «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку – быстрый переход в контратаку с использованием просчетов соперника. На сей раз, хозяева были и свежее, и удачливее.

    – Когда счет стал 0:3, поняли, что занавес опущен?

    – К сожалению. В таких матчах чудеса – редкость. Не пойму: ну, как можно было дать без помех пробить головой Кришито по мячу, отскочившему от газона. Да и пассивность Реброва выглядела странной. Хотя время что-то изменить еще оставалось.

    – Быть может, следовало пораньше выпустить Зе Луиша?

    – Я об этом подумал еще в первом тайме. Этот форвард – один из лучших в нашем чемпионате по игре головой. И хотя защитники питерцев в этом компоненте тоже хороши, такой шанс можно было бы использовать. Зе Луиш пригодился бы в борьбе на втором этаже, в том числе в своей штрафной.

    – Где была оборона «Спартака», когда Кузяев беспрепятственно забивал четвертый мяч?

    – Скорее всего, не успела вернуться и закрыть левый фланг. Пошла игра на встречных курсах, и здесь преуспел «Зенит», который выглядел динамичнее и быстрее.

    – Когда Промес отквитал мяч с пенальти, надежда ожила?

    – Нет. Слишком уж многое было потеряно. Дальше пошел сумбур, силовое давление. И момент, который предшествовал 11-метровому, когда сбивали Зе Луиша, по сути, оказался единственным во втором тайме.

    – Пятый гол Кришито – из категории курьезных?

    – Не сыпьте соль на рану. Думаю, если спросить об этом Реброва, то и он сам не объяснит толком. Возможно, мяч, посланный Кришито в штрафную, почему-то неожиданно свалился и поменял траекторию. Но в принципе это уже ничего не решало.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2017 09:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 7 августа 2017, 13:03

      Из всех кто оценивает игру только ОИР более или менее адекватен. Зенит переиграл Спартак в этой игре тем что накрыл прессингом Фернандо и дождался ошибок с нашей стороны. Диме Комбарову надо подумать над тем как он играет.
      В итоге мы слишком много дали свободных зон после ошибок и поплатились.
      Но это всего 1 игра. Уверен если мы сыграем хорошо с ЦСКА то это поражение забудут.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 августа 2017, 10:17

      Спартаковцам бы играть,а не ставки делать...
      И не только спартаковцам, а и всем остальным тоже...
      И болельщикам поменьше бы пиздить,причисляя себя к великой игре или пусть не к игре,так к результату команды...
      А комментаторам на Бомбардире и вовсе не помешало бы заткнуться... Сборище убогих толстопузов,возомнивших себя причастными к клубам... Что спартачи,что зенитчики,что армейцы...
      Смысл жизни- нахамить и обосрать...
      Да и Бомбардир со своими провокационными статьями и интерпретациями тоже не далеко ушёл ...
      Короче, один я-д'Артаньян)))))

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 7 августа 2017, 10:15

      Да все уже знают, что на флангах обороны у нас дыры. Особенно на левом. Просто не все умеют этим пользоваться.

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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr 7 августа 2017, 10:13

      Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от поражения красно-белых в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». «Спартак» провалил матч с «Зенитом» полностью. Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я не ожидал. «Спартак» сегодня проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит, что побеждает тот, кто больше этого хочет. И «Зенит» хотел гораздо больше. И он команду «Спартак» разорвал. По-футбольному раздел её. Так и надо – пижонов нужно наказывать!

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