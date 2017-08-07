Романцев: «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев признался, что не ожидал столь серьезного поражения от москвичей в выездном матче с «Зенитом». Специалист считает, что «Зенит» переиграл соперника, показав тот самый стиль, который всегда был присущ красно-белым.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Такого развития событий не ожидали?

– Даже в страшном сне подобное не могло привидеться! «Зенит» превзошел «Спартак» в той игре, на которую чемпион сам делал ставку – быстрый переход в контратаку с использованием просчетов соперника. На сей раз, хозяева были и свежее, и удачливее.

– Когда счет стал 0:3, поняли, что занавес опущен?

– К сожалению. В таких матчах чудеса – редкость. Не пойму: ну, как можно было дать без помех пробить головой Кришито по мячу, отскочившему от газона. Да и пассивность Реброва выглядела странной. Хотя время что-то изменить еще оставалось.

– Быть может, следовало пораньше выпустить Зе Луиша?

– Я об этом подумал еще в первом тайме. Этот форвард – один из лучших в нашем чемпионате по игре головой. И хотя защитники питерцев в этом компоненте тоже хороши, такой шанс можно было бы использовать. Зе Луиш пригодился бы в борьбе на втором этаже, в том числе в своей штрафной.

– Где была оборона «Спартака», когда Кузяев беспрепятственно забивал четвертый мяч?

– Скорее всего, не успела вернуться и закрыть левый фланг. Пошла игра на встречных курсах, и здесь преуспел «Зенит», который выглядел динамичнее и быстрее.

– Когда Промес отквитал мяч с пенальти, надежда ожила?

– Нет. Слишком уж многое было потеряно. Дальше пошел сумбур, силовое давление. И момент, который предшествовал 11-метровому, когда сбивали Зе Луиша, по сути, оказался единственным во втором тайме.

– Пятый гол Кришито – из категории курьезных?

– Не сыпьте соль на рану. Думаю, если спросить об этом Реброва, то и он сам не объяснит толком. Возможно, мяч, посланный Кришито в штрафную, почему-то неожиданно свалился и поменял траекторию. Но в принципе это уже ничего не решало.