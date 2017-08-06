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  • Каррера – после поражения от «Зенита»: «Нельзя терять голову»

Каррера – после поражения от «Зенита»: «Нельзя терять голову»

6 августа 2017, 22:28
35

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура РФПЛ.

«Я предпочитаю один раз проиграть 5:0, чем пять раз 1:0. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься, и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.

Закрывает ли ошибка Реброва для него путь в основу? Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет в футбол, имеет право на ошибку. В первом тайме мы играли хорошо, но мы совершили две ошибки, «Зенит» ими воспользовался и забил. В первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, были две индивидуальные ошибки, которые позволили им забить.

В первом тайме мы играли в хороший футбол, я повторюсь. Естественно, когда ты ведешь, у тебя другой настрой, другой толчок изнутри. Кто играет в футбол, тот ошибается. Если бы никто не ошибался, счет всегда был бы 0:0. К сожалению, ошиблись мы. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло», – сказал итальянец.

В следующем туре красно-белые примут тульский «Арсенал». Встреча состоится 9 августа.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (35)
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Taps
1502048064
Давай, до свидания Каррера, скоро в Италию.
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oyabun
1502048109
Я прекрасно понимаю тенера, защищающего своего голкипера. И это правильно. Но факт остается фактом - Ребров давно не выручает команду. Сэйвы в его исполнении стали очень редким явлением, а ляпы наоборо, всё чаще и чаще. Почему бы не дать шанс Селихову? Зенит вот не побоялся поставить основным голкипером Лунева и тот полностью оправдывает доверие.
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Tajik-za Zenit
1502048113
Надо им сделать выводи с такой игрой в лиге чемпионов из группы могут не выйти
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insider_retro
1502048524
Остыть, обдумать и сделать следующий выверенный шаг!!.. "Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество...." (Александр Александрович Бестужев)
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slavа0508
1502048790
Ну вот Федун получил что хотел,,,не вкладывая денег в состав не о чем и мечтать,,,,,,хотя конечно и его понимаю ему не посилам тягаться трансферами с главным госклубом,,,а Федун даже не владелец Лукойла,а всего лиш один из акционеров,,,,,ну что то могли наверное стоящее купить хотя бы в защиту
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DZHEK_VOROBEY1987
1502048952
Проиграли по делу,очень много было ошибок.
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portero
1502050681
по реакции обоих тренеров не понятно кто выиграл а кто проиграл, они готовы работать дальше... молодцы!
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Popularov
1502052267
ГОЛЫ "ЗЕНИТА". КТО У "СПАРТАКА" ВИНОВАТ? Виноваты игроки защиты Спартака! Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время игроки Зенита делали своё дело - ЗАБИВАЛИ! Сыграть Спартаку на федуновского календарного СВЕЖАЧКА не удалось! Зенит в четверг, в игре Лиги Европы, выставил резервный состав и ПРАВИЛЬНО сделал! Это помогло Зениту поберечь силы на игру со Спартаком! План Федуна, взять Зенит усталыми календарными руками - ПРОВАЛИЛСЯ! У Спартака была целая неделя для полноценной и целенаправленной подготовке к матчу с Зенитом! Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! И не просто проиграли, а РАЗГРОМНО проиграли! Я ставил на разгромное поражение Спартака и оно состоялось! Спартаковские игроки НЕПОНЯТНО на что понадеялись! Они играли самонадеянно и высокомерно, а игроки Зенита их за это примерно НАКАЗАЛИ! В недавней игре Спартака с Краснодаром дома, календарные финты Федуна прокатили, а с Зенит они не прокатили, потому что тренерский штаб Зенита тактически ОБЫГРАЛ Федуна. В матче ЛЕ Зенит выставил резервный состав, а все футбольные силы приберёг для РАЗГРОМА Спартака! Очки потеряли конкуренты Зенита, потому что они основными силами играли в евро кубках! Зенит СТРАТЕГИЧЕСКИ поступил верно! В Лиге Европы он выставил резервный состав, а в игре со Спартаком выставил СИЛЬНЕЙШИЙ состав и разгромно победил! Поздравляем Зенит с победой, а Спартак пусть не горюет, а лучше готовится! У Спартака была ЦЕЛАЯ неделя для подготовки к матчу с Зенитом! Виноват Каррера и команда! Плохо и безобразно они подготовились, потому что разгромный РЕЗУЛЬТАТ игры показал, как Спартак готовился к матчу с Зенитом! Как они готовились - БЕЗОБРАЗНО, так РАЗГРОМНО и проиграли!
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СШГЭС
1502053211
А это был настоящий ФУТБОЛ!
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Поль
1502054936
От КС получали. От аека получали. От червиченко получали. А спартаком были и останемся. И будем уважать каждого соперника и учится от каждого счёта. Будущего нет у того, кто его не хочет! А мы - хотим. И всё впереди!
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