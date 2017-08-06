Каррера – после поражения от «Зенита»: «Нельзя терять голову»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура РФПЛ.

«Я предпочитаю один раз проиграть 5:0, чем пять раз 1:0. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься, и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.

Закрывает ли ошибка Реброва для него путь в основу? Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет в футбол, имеет право на ошибку. В первом тайме мы играли хорошо, но мы совершили две ошибки, «Зенит» ими воспользовался и забил. В первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, были две индивидуальные ошибки, которые позволили им забить.

В первом тайме мы играли в хороший футбол, я повторюсь. Естественно, когда ты ведешь, у тебя другой настрой, другой толчок изнутри. Кто играет в футбол, тот ошибается. Если бы никто не ошибался, счет всегда был бы 0:0. К сожалению, ошиблись мы. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло», – сказал итальянец.

В следующем туре красно-белые примут тульский «Арсенал». Встреча состоится 9 августа.