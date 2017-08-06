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    Каррера – после поражения от «Зенита»: «Нельзя терять голову»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал поражение от «Зенита» (1:5) в матче четвертого тура РФПЛ.

    «Я предпочитаю один раз проиграть 5:0, чем пять раз 1:0. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься, и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.

    Закрывает ли ошибка Реброва для него путь в основу? Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет в футбол, имеет право на ошибку. В первом тайме мы играли хорошо, но мы совершили две ошибки, «Зенит» ими воспользовался и забил. В первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, были две индивидуальные ошибки, которые позволили им забить.

    В первом тайме мы играли в хороший футбол, я повторюсь. Естественно, когда ты ведешь, у тебя другой настрой, другой толчок изнутри. Кто играет в футбол, тот ошибается. Если бы никто не ошибался, счет всегда был бы 0:0. К сожалению, ошиблись мы. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло», – сказал итальянец.

    В следующем туре красно-белые примут тульский «Арсенал». Встреча состоится 9 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2017 22:28
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 7 августа 2017, 15:25

      Спартачи ужасно сыграли.....ошибалась вся команда!!! Нужна поддержка Спартаку перед играми в Лиге!!!

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 7 августа 2017, 07:24

      Вот и началось у нас в России в прошлом сезоне чуть ли не молились на Кареру, который принес чемпионство, а вот уже такое первое громкое поражение и пошли уезжай в Италию и прочее прочее, вам надо определиться верить в этого тренера или поливать грязью его!

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 7 августа 2017, 07:09

      Так теряя очки в итоге можно потерять и голову.

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 7 августа 2017, 00:28

      От КС получали. От аека получали. От червиченко получали. А спартаком были и останемся. И будем уважать каждого соперника и учится от каждого счёта. Будущего нет у того, кто его не хочет! А мы - хотим. И всё впереди!

      0
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 7 августа 2017, 00:16

      Матч смотрелся. Было чувство большой игры. В которой кто то должен стать победителем. удачи обоим командам в сезоне

      2
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 00:11

      игра с Зенитом для нас рядовааая - кричали они ))) и опять вынули 5 банок из своих ворот ))) великие блин

      1
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 августа 2017, 00:00

      А это был настоящий ФУТБОЛ!

      6
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      Рейтинг: -13

      Popularov 6 августа 2017, 23:44

      ГОЛЫ "ЗЕНИТА".
      КТО У "СПАРТАКА" ВИНОВАТ?
      Виноваты игроки защиты Спартака!
      Они ловили питерских ворон у своих ворот, а в это время игроки Зенита делали своё дело - ЗАБИВАЛИ!
      Сыграть Спартаку на федуновского календарного СВЕЖАЧКА не удалось!
      Зенит в четверг, в игре Лиги Европы, выставил резервный состав и ПРАВИЛЬНО сделал!
      Это помогло Зениту поберечь силы на игру со Спартаком!
      План Федуна, взять Зенит усталыми календарными руками - ПРОВАЛИЛСЯ!
      У Спартака была целая неделя для полноценной и целенаправленной подготовке к матчу с Зенитом!
      Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ!
      И не просто проиграли, а РАЗГРОМНО проиграли!
      Я ставил на разгромное поражение Спартака и оно состоялось!
      Спартаковские игроки НЕПОНЯТНО на что понадеялись!
      Они играли самонадеянно и высокомерно, а игроки Зенита их за это примерно НАКАЗАЛИ!
      В недавней игре Спартака с Краснодаром дома, календарные финты Федуна прокатили, а с Зенит они не прокатили, потому что тренерский штаб Зенита тактически ОБЫГРАЛ Федуна.
      В матче ЛЕ Зенит выставил резервный состав, а все футбольные силы приберёг для РАЗГРОМА Спартака!
      Очки потеряли конкуренты Зенита, потому что они основными силами играли в евро кубках!
      Зенит СТРАТЕГИЧЕСКИ поступил верно!
      В Лиге Европы он выставил резервный состав, а в игре со Спартаком выставил СИЛЬНЕЙШИЙ состав и разгромно победил!
      Поздравляем Зенит с победой, а Спартак пусть не горюет, а лучше готовится!
      У Спартака была ЦЕЛАЯ неделя для подготовки к матчу с Зенитом!
      Виноват Каррера и команда!
      Плохо и безобразно они подготовились, потому что разгромный РЕЗУЛЬТАТ игры показал, как Спартак готовился к матчу с Зенитом!
      Как они готовились - БЕЗОБРАЗНО, так РАЗГРОМНО и проиграли!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 6 августа 2017, 23:43

      оба клуба далеки от чемпионства по игре посмотрим что будет дальше надеюсь на выстрел с регионов

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 > KLIM777 7 августа 2017, 00:24

      речь не только о Краснодаре, есть еще Рубин, Урал, Уфа и другие.Чтобы уровень футбола рос нужна конкуренция и зрелищность.

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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 23:42

      Зачем Каррера держит Селихова на скамейке, а в раму ставит такое днище, как Реброва? Зачем парня покупали с питерской школой, чтобы карьеру ему загубить?

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