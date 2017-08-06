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    Каррера: «Трансферы «Зенита»? В жизни бывают вещи и пострашнее»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых этим летом. Итальянский специалист подчеркнул, что его команде не нужна такая мощная перетряска в составе.

    – «Зенит» проводит столь громкую трансферную кампанию, что она может наводить ужас на соперников. Вот вам не страшно?

    – Мне нет (смеется). В жизни бывают вещи и пострашнее... А если серьезно, то надо понимать, что в «Зенит» пришло новое руководство, которое на фоне двух последних сезонов, где команда занимала третье место, хочет сделать серьезный прорыв и вернуть себе титул.

    Для этого взяли такого тренера, как Роберто, а под него собирают новых игроков. Если угодно, можем провести определенную параллель с сегодняшним «Миланом», куда пришли новые хозяева. Монтелла, правда, сохранил свой пост с прошлого сезона, но вот новых игроков уже набралось почти на стартовый состав. Так что, пример нынешнего «Зенита» вовсе не уникален.

    – На фоне громких приобретений «Зенита» трансферная политика «Спартака» смотрится более чем скромно. Вас это совсем не смущает?

    – У каждого клуба своя философия, свой подход к тем или иным аспектам. «Спартак» идет своим путем, «Зенит» – своим. «Зенит» посчитал, что на данном этапе ему нужна именно такая мощная перетряска состава, а «Спартак» так не считает. Нам нужны точечные усиления, и мы ведем работу в этом направлении.

    И потом, не надо думать, что сам по себе приход большого количества новых игроков – это автоматическая гарантия успеха. На поле-то выходят не имена, а люди, которым нужно единение, нужна сыгранность. И главное богатство нынешнего «Спартака» – это те ребята, которые выиграли чемпионат России вопреки скепсису многих людей и сохранили мотивацию двигаться дальше. Аппетит приходит во время еды, и недавняя победа в Суперкубке России тому доказательство.

    Источник: Р-Спорт

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    06.08.2017 12:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1308

      Taps 6 августа 2017, 17:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Массимо, не подавись за едой.

      -5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 августа 2017, 14:43

      Красавчик как тактично ответил на вопросы.Уважуха.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 августа 2017, 14:16

      Массимо Красавец. Всё грамотно и по делу, с уважением к себе и сопернику. Без клоунады, которые делают многие тренеры в интервью. Верим в тебя Массимо и в команду! Впереди важный бой, в котором нужна победа!

      7
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выиграл один матч за счет левого пенальти и уже зазнался. А если пен не поставят, как с УФой?

      -15
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто > paracetamol 6 августа 2017, 13:02

      бить леваки ,ныть,подкупать-это ваш удел!!!

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 12:54

      Как приятно читать интервью Карреры, все по делу, приятно, что он наш тренер. Желаю футболистам воплотить на поле те вещи, что он им говорит.

      16
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 августа 2017, 12:51

      Посмотрим чья философия окажется победной в мае , говорить о чем то раньше преждевременно .

      6
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 12:45

      Свой путь, своё взгляд на происходящее и действия в соответствии с обстоятельствами... Многое получится!...
      "Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не важно оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам!..." (Конфуций)

      16
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol > insider_retro 6 августа 2017, 12:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Таких называют изгой и посылают на три буквы.

      -5
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