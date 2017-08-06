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  • Каррера: «Трансферы «Зенита»? В жизни бывают вещи и пострашнее»

Каррера: «Трансферы «Зенита»? В жизни бывают вещи и пострашнее»

6 августа 2017, 12:28
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии центрального матча 4-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился мнением о трансферной кампании сине-бело-голубых этим летом. Итальянский специалист подчеркнул, что его команде не нужна такая мощная перетряска в составе.

– «Зенит» проводит столь громкую трансферную кампанию, что она может наводить ужас на соперников. Вот вам не страшно?

– Мне нет (смеется). В жизни бывают вещи и пострашнее... А если серьезно, то надо понимать, что в «Зенит» пришло новое руководство, которое на фоне двух последних сезонов, где команда занимала третье место, хочет сделать серьезный прорыв и вернуть себе титул.

Для этого взяли такого тренера, как Роберто, а под него собирают новых игроков. Если угодно, можем провести определенную параллель с сегодняшним «Миланом», куда пришли новые хозяева. Монтелла, правда, сохранил свой пост с прошлого сезона, но вот новых игроков уже набралось почти на стартовый состав. Так что, пример нынешнего «Зенита» вовсе не уникален.

– На фоне громких приобретений «Зенита» трансферная политика «Спартака» смотрится более чем скромно. Вас это совсем не смущает?

– У каждого клуба своя философия, свой подход к тем или иным аспектам. «Спартак» идет своим путем, «Зенит» – своим. «Зенит» посчитал, что на данном этапе ему нужна именно такая мощная перетряска состава, а «Спартак» так не считает. Нам нужны точечные усиления, и мы ведем работу в этом направлении.

И потом, не надо думать, что сам по себе приход большого количества новых игроков – это автоматическая гарантия успеха. На поле-то выходят не имена, а люди, которым нужно единение, нужна сыгранность. И главное богатство нынешнего «Спартака» – это те ребята, которые выиграли чемпионат России вопреки скепсису многих людей и сохранили мотивацию двигаться дальше. Аппетит приходит во время еды, и недавняя победа в Суперкубке России тому доказательство.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Каррера Массимо
Комментарии (10)
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insider_retro
1502012748
Свой путь, своё взгляд на происходящее и действия в соответствии с обстоятельствами... Многое получится!... "Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не важно оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них. И свои победы одержишь сам!..." (Конфуций)
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hevbn 28
1502013095
Посмотрим чья философия окажется победной в мае , говорить о чем то раньше преждевременно .
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Одинокий волк Маквейд
1502013282
Как приятно читать интервью Карреры, все по делу, приятно, что он наш тренер. Желаю футболистам воплотить на поле те вещи, что он им говорит.
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paracetamol
1502013484
Выиграл один матч за счет левого пенальти и уже зазнался. А если пен не поставят, как с УФой?
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ivanthebest
1502018163
Массимо Красавец. Всё грамотно и по делу, с уважением к себе и сопернику. Без клоунады, которые делают многие тренеры в интервью. Верим в тебя Массимо и в команду! Впереди важный бой, в котором нужна победа!
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Диктор
1502019822
Красавчик как тактично ответил на вопросы.Уважуха.
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Taps
1502028855
Массимо, не подавись за едой.
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