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    Семин: «Локомотив» и дальше будет бить рекорды»

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). По словам наставника, красно-зеленые на этом успехе останавливаться не намерены.

    – Такие команды, как СКА, нам вскрывать тяжело. Они обороняются большим числом, практически все играют за линией мяча. Моментов у нас было достаточно, но игрой команды я доволен только во втором тайме.

    – Почему уже в первом тайме поменяли Баринова на Антона Миранчука?

    – Тактические перестроения. К Диме вопросов нет, просто нам нужно было больше атакующих игроков.

    – Не считаете, что команде необходимы усиления?

    – Конечно, но качественные. Ари травмирован, и это сказывается на нашей игре. Но я доволен теми, кто сегодня вышел на поле.

    – Вы знаете, что «Локомотив» стартовал в этом сезоне с 12 очков, и это рекорд?

    – Да? Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И мы будем это делать.

    – Скоро День железнодорожника. Это особенная победа?

    – Слава Богу, что она случилось. Большая ответственность играть перед таким ответственным днем.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2017 23:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 августа 2017, 11:09

      с победой! Галаджана-то увидим?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 6 августа 2017, 07:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выскочки.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 6 августа 2017, 00:57

      сказка скоро закончится

      но Палыч молодцом
      рад его удаче
      .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 5 августа 2017, 23:18

      Семиновский Локо и Романцевский Спартак, жаль такого больше не увидим.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6628

      maior-60 > SPARTAK 85 5 августа 2017, 23:44

      Полностью поддерживаю! Великие тренеры!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > igarka 6 августа 2017, 07:57

      рубин Бердыева 2.0 еще строиться так что это пока вопрос времени но в еврокубки в этом сезоне вполне могут попасть или как локо через кубок

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > 6 августа 2017, 08:05

      на фоне прошлого сезона (за скобки кубок вынесим) это хорошее начало тем более у зенита сейчас еще и 4 раунд и игра со Спартаком есть небольшое преимущество в вгусте а там уже как пойдет надо еще спартаку должок за суперкубок

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