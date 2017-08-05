Семин: «Локомотив» и дальше будет бить рекорды»

с победой! Галаджана-то увидим?
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). По словам наставника, красно-зеленые на этом успехе останавливаться не намерены.
– Такие команды, как СКА, нам вскрывать тяжело. Они обороняются большим числом, практически все играют за линией мяча. Моментов у нас было достаточно, но игрой команды я доволен только во втором тайме.
– Почему уже в первом тайме поменяли Баринова на Антона Миранчука?
– Тактические перестроения. К Диме вопросов нет, просто нам нужно было больше атакующих игроков.
– Не считаете, что команде необходимы усиления?
– Конечно, но качественные. Ари травмирован, и это сказывается на нашей игре. Но я доволен теми, кто сегодня вышел на поле.
– Вы знаете, что «Локомотив» стартовал в этом сезоне с 12 очков, и это рекорд?
– Да? Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И мы будем это делать.
– Скоро День железнодорожника. Это особенная победа?
– Слава Богу, что она случилось. Большая ответственность играть перед таким ответственным днем.