Семин: «Локомотив» и дальше будет бить рекорды»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин подвел итог матча четвертого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0). По словам наставника, красно-зеленые на этом успехе останавливаться не намерены.

– Такие команды, как СКА, нам вскрывать тяжело. Они обороняются большим числом, практически все играют за линией мяча. Моментов у нас было достаточно, но игрой команды я доволен только во втором тайме.

– Почему уже в первом тайме поменяли Баринова на Антона Миранчука?

– Тактические перестроения. К Диме вопросов нет, просто нам нужно было больше атакующих игроков.

– Не считаете, что команде необходимы усиления?

– Конечно, но качественные. Ари травмирован, и это сказывается на нашей игре. Но я доволен теми, кто сегодня вышел на поле.

– Вы знаете, что «Локомотив» стартовал в этом сезоне с 12 очков, и это рекорд?

– Да? Рекорды для того и существуют, чтобы их бить. И мы будем это делать.

– Скоро День железнодорожника. Это особенная победа?

– Слава Богу, что она случилось. Большая ответственность играть перед таким ответственным днем.