Мората отказался от перехода в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции с Кейном

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о причинах отказа Альваро Мораты перейти в его команду. По словам специалиста, бывший форвард «Реала», который перешел этим летом в «Челси», испугался конкуренции с Гарри Кейном.

«Всегда сложно убедить хорошего игрока перейти в команду, если ему светит сидеть на скамейке запасных. Из-за этого всегда возникают проблемы.

Мората в разговоре со мной задал вопрос: «Зачем я нужен тебе, если у тебя есть Гарри Кейн?». Другими словами, этот вопрос прозвучал так: «Ты хочешь, чтобы я сидел на скамейке? Потому что это Кейн, я не могу с ним конкурировать», – рассказал Покеттино.

Напомним, что Кейн перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году. За это время он провел 165 матчей, забив в них 99 голов. В двух последних розыгрышах чемпионата Англии он становился лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.