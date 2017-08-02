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  • Мората отказался от перехода в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции с Кейном

Мората отказался от перехода в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции с Кейном

2 августа 2017, 11:13
8

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о причинах отказа Альваро Мораты перейти в его команду. По словам специалиста, бывший форвард «Реала», который перешел этим летом в «Челси», испугался конкуренции с Гарри Кейном.

«Всегда сложно убедить хорошего игрока перейти в команду, если ему светит сидеть на скамейке запасных. Из-за этого всегда возникают проблемы.

Мората в разговоре со мной задал вопрос: «Зачем я нужен тебе, если у тебя есть Гарри Кейн?». Другими словами, этот вопрос прозвучал так: «Ты хочешь, чтобы я сидел на скамейке? Потому что это Кейн, я не могу с ним конкурировать», – рассказал Покеттино.

Напомним, что Кейн перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году. За это время он провел 165 матчей, забив в них 99 голов. В двух последних розыгрышах чемпионата Англии он становился лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Мората Альваро Кейн Гарри Почеттино Маурисио
Комментарии (8)
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hevbn 28
1501663701
В другой бы ситуации можно было бы сказать , что это трусость со стороны Альваро , но я его хорошо понимаю ему просто надоело быть "вторым" нападающим , а в случае с Кейном будет тоже самое , что с Бензема, потому что они оба более разноплановые игроки чем он. А в Челси Мората надеется на то что его уже знает тренер и на то что у Конте есть определенный конфликт с Костой и возможно именно коренной испанец станет первым нападающим команды. Я хорошо отношусь к Кости , но и к Морате тоже , думаю в Англии турниров много и каждый из них сможет играть вдоволь ( если конечно не продадут Диего).
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snob
1501663922
1. Это Daily Mail. 2. Леви бы столько денег за игрока не выложил. 3. Зачем Мората, если есть Кейн? Если бы Альваро хотел сидеть на банке - остался бы в Мадриде.
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mihail200606
1501664182
Конкуренция в каждом клубе есть.. В реале и юве он никого не боялся, а кейна испугался? Я не уверен,что слова мораты можно интерпретировать именно так как покеттино это сделал.. Это могла быть и вежливая отговорка со стороны игрока. Челси есть Челси, шансы выиграть там титулы сейчас все равно выше... Да и таакого форварда берут однозначно не для того,чтобы в глубоком запасе держать..будет играть все равно
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Yurbanoid
1501665395
Звучит забавно. - Альваро, почему вы не хотите переходить в Тоттенхэм? - Ну, я боюсь конкуренции с Кейном. что за бред-то? высосанная из пальца статья
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Black77718
1501666555
Да ну ерунда,Челси чемпион а Тоттенхэм пару сезонов норм выступил,но АПЛ не выигрывал да и в ЛЧ не вышел что группы.Где гарантия что МЮ не прибавит и не выбьет их из 4.Ведь клубов 6 почти равных а мест в ЛЧ только 4.Ливерпуль или Тоттенхэм вероятнее чем Челси и Ман Сити могут вылететь из четвёрки.
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denisrebrikov
1501669999
Правильно,что не ушел в Тоттенхем, в Челси он нужнее и доверие будет и воссоединение с Антотнио Конте тоже на пользу!
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greedytoski
1501673669
бред, как всегды вырвано из контекста. во-первых разговор этот якобы был еще пару лет назад. во вторых мората в перспективе должен стать очень хорошим нападающим с соответствуйщими амбициями, и играть за вечно "второй" клуб ему н** не нада. не говоря уже о том что тотенхэм не потянул бы ни его трансферной стоимости ни зарплаты.
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