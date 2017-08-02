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    Мората отказался от перехода в «Тоттенхэм» из-за боязни конкуренции с Кейном

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о причинах отказа Альваро Мораты перейти в его команду. По словам специалиста, бывший форвард «Реала», который перешел этим летом в «Челси», испугался конкуренции с Гарри Кейном.

    «Всегда сложно убедить хорошего игрока перейти в команду, если ему светит сидеть на скамейке запасных. Из-за этого всегда возникают проблемы.

    Мората в разговоре со мной задал вопрос: «Зачем я нужен тебе, если у тебя есть Гарри Кейн?». Другими словами, этот вопрос прозвучал так: «Ты хочешь, чтобы я сидел на скамейке? Потому что это Кейн, я не могу с ним конкурировать», – рассказал Покеттино.

    Напомним, что Кейн перешел в «Тоттенхэм» в 2009 году. За это время он провел 165 матчей, забив в них 99 голов. В двух последних розыгрышах чемпионата Англии он становился лучшим бомбардиром английской Премьер-лиги.

    Источник: Daily Mail

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    02.08.2017 11:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 2 августа 2017, 14:34

      бред, как всегды вырвано из контекста. во-первых разговор этот якобы был еще пару лет назад. во вторых мората в перспективе должен стать очень хорошим нападающим с соответствуйщими амбициями, и играть за вечно "второй" клуб ему н** не нада. не говоря уже о том что тотенхэм не потянул бы ни его трансферной стоимости ни зарплаты.

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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 13:33

      Правильно,что не ушел в Тоттенхем, в Челси он нужнее и доверие будет и воссоединение с Антотнио Конте тоже на пользу!

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > denisrebrikov 3 августа 2017, 11:32

      воссоединение? он не работал с Конте до Челси

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      Рейтинг: +276

      Black77718 2 августа 2017, 12:35

      Да ну ерунда,Челси чемпион а Тоттенхэм пару сезонов норм выступил,но АПЛ не выигрывал да и в ЛЧ не вышел что группы.Где гарантия что МЮ не прибавит и не выбьет их из 4.Ведь клубов 6 почти равных а мест в ЛЧ только 4.Ливерпуль или Тоттенхэм вероятнее чем Челси и Ман Сити могут вылететь из четвёрки.

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      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 2 августа 2017, 12:16

      Звучит забавно.
      - Альваро, почему вы не хотите переходить в Тоттенхэм?
      - Ну, я боюсь конкуренции с Кейном.
      что за бред-то? высосанная из пальца статья

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 августа 2017, 11:56

      Конкуренция в каждом клубе есть.. В реале и юве он никого не боялся, а кейна испугался? Я не уверен,что слова мораты можно интерпретировать именно так как покеттино это сделал.. Это могла быть и вежливая отговорка со стороны игрока. Челси есть Челси, шансы выиграть там титулы сейчас все равно выше... Да и таакого форварда берут однозначно не для того,чтобы в глубоком запасе держать..будет играть все равно

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      Рейтинг: +68

      snob 2 августа 2017, 11:52

      1. Это Daily Mail.
      2. Леви бы столько денег за игрока не выложил.
      3. Зачем Мората, если есть Кейн? Если бы Альваро хотел сидеть на банке - остался бы в Мадриде.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 августа 2017, 11:48

      В другой бы ситуации можно было бы сказать , что это трусость со стороны Альваро , но я его хорошо понимаю ему просто надоело быть "вторым" нападающим , а в случае с Кейном будет тоже самое , что с Бензема, потому что они оба более разноплановые игроки чем он. А в Челси Мората надеется на то что его уже знает тренер и на то что у Конте есть определенный конфликт с Костой и возможно именно коренной испанец станет первым нападающим команды. Я хорошо отношусь к Кости , но и к Морате тоже , думаю в Англии турниров много и каждый из них сможет играть вдоволь ( если конечно не продадут Диего).

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