Натхо: «В Афинах мы не показали всего, на что способны»

Вы способы хорошо накосячить с обороной, как в матче с Локомотивом. Хорошо, что вы это АЕКу не показали.
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с нетерпением ждет ответный матч Лиги чемпионов против АЕКа, чтобы завершить начатое. Напомним, что в первом матче, который прошел на прошлой неделе в Афинах, армейцы были сильнее со счетом 2:0.
«В гостях мы не показали всего, на что способны. Мы действовали по ситуации, выжали максимум из имеющихся моментов, сумели не пропустить.
Исход встречи решили два стандарта, и теперь мы с нетерпением ждем домашнего матча, чтобы довершить начатое», – заявил Натхо.
Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, в 20:00 по московскому времени.
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— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 августа 2017 г.