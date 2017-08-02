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Натхо: «В Афинах мы не показали всего, на что способны»

2 августа 2017, 10:29
3

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с нетерпением ждет ответный матч Лиги чемпионов против АЕКа, чтобы завершить начатое. Напомним, что в первом матче, который прошел на прошлой неделе в Афинах, армейцы были сильнее со счетом 2:0.

«В гостях мы не показали всего, на что способны. Мы действовали по ситуации, выжали максимум из имеющихся моментов, сумели не пропустить.

Исход встречи решили два стандарта, и теперь мы с нетерпением ждем домашнего матча, чтобы довершить начатое», – заявил Натхо.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, в 20:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Лига чемпионов ЦСКА АЕК Натхо Бибрас
Комментарии (3)
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Parham
1501659916
Ставлю на П1 и ТБ!! НЕ ПОДВЕДИТЕ!
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арейская
1501662519
Уж дома-то должны "до показать", надеюсь на это...
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BRO_football
1501665169
Вы способы хорошо накосячить с обороной, как в матче с Локомотивом. Хорошо, что вы это АЕКу не показали.
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