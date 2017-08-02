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    Натхо: «В Афинах мы не показали всего, на что способны»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо с нетерпением ждет ответный матч Лиги чемпионов против АЕКа, чтобы завершить начатое. Напомним, что в первом матче, который прошел на прошлой неделе в Афинах, армейцы были сильнее со счетом 2:0.

    «В гостях мы не показали всего, на что способны. Мы действовали по ситуации, выжали максимум из имеющихся моментов, сумели не пропустить.

    Исход встречи решили два стандарта, и теперь мы с нетерпением ждем домашнего матча, чтобы довершить начатое», – заявил Натхо.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов ЦСКА – АЕК состоится в среду, 2 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    02.08.2017 10:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 августа 2017, 12:12

      Вы способы хорошо накосячить с обороной, как в матче с Локомотивом. Хорошо, что вы это АЕКу не показали.

      -1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 августа 2017, 11:28

      Уж дома-то должны "до показать", надеюсь на это...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 2 августа 2017, 10:45

      Ставлю на П1 и ТБ!!
      НЕ ПОДВЕДИТЕ!

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