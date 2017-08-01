«ПСЖ» в случае приобретения Неймара продаст Матюиди и Орье

«ПСЖ» намерен продать защитника Сержа Орье и полузащитника Блейза Матюиди в случае приобретения нападающего «Барселоны» Неймара.

Сообщается, что 24-летний сенегалец перейдет в «Манчестер Юнайтед», а 30-летний француз присоединится к «Ювентусу».

Сделано это будет для того, чтобы привести в соответствие расходы клуба для соблюдения финансового фэйр-плей, поскольку трансфер бразильца обойдется парижанам в 222 миллиона евро.

Также отмечается, что подписание Даниэля Алвеса и наличие в команде Томаса Менье ставят под сомнение перспективы Орье. А уход Матюиди – это подтверждение того, что Марко Верратти не покинет «ПСЖ» нынешним летом.