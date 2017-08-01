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  • Витсель: «Луческу было плевать, что Шатов в России суперзвезда. Если ты играл плохо, ты садился на банку»

Витсель: «Луческу было плевать, что Шатов в России суперзвезда. Если ты играл плохо, ты садился на банку»

1 августа 2017, 13:58
11

Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, выступающий ныне за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что экс-главный тренер петербургской команды Мирча Луческу не признавал авторитетов среди игроков. Также бельгиец отметил, что не жалеет о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус».

«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России – суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку.

Несостоявшийся трансфер в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются – они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу.

Я до сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тяньцзинь» хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!» – цитирует Витселя 8news.

Напомним, Витсель защищал цвета «Зенита» с сентября 2012 по декабрь 2016 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тяньцзинь Цюаньцзянь Зенит Шатов Олег Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (11)
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klyukin
1501585760
сейчас можно говорить все что угодно!
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mihail200606
1501586091
Шатов суперзвезда????
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nik55
1501586743
Витсель--ты дурак или прикидываешься --Шатов суперзвезда --даже дети до такого не додумаются
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JellyBean
1501587518
К чему это вообще?)
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and4ever86
1501589126
А если играл очень плохо, то садился на бутылку!
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paracetamol
1501590089
Луческу вообще было плевать на все, кроме денег. Жадный цыган был.
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Garrincha58
1501590142
в России нет ни одного игрока в статусе супер звезда их вообще в мире то по пальцам сосчитать можно и еще если и считать особенно нынешнюю игру Шатова, то он потянул бы на звезду ФНЛ
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FanatSerj
1501601951
суперзвезда...... ага пля, вот поэтому его в сборную и не взяли, у нас таких "звезд" пол РФПЛ паспортистов. Зажрались без меры и еще выкаблучиваются. Вот по выкаблучиванию тут да, до супер звезд уже доросли )))
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115
1501608443
Луческу был красавчик,так и надо с этими инвалидами.какой смысл был его увольнять.....? сли бы ему дали те же условия что сейчас,он бы и результат показал лучше, манчини всех подряд скупает ,а игры как небыло так и нет.посмотрим как они со спартаком пешком по полю ходить будут,кришито наверно сразу будет кричать что судья за спартак играет,а они красавчики
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