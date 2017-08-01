Витсель: «Луческу было плевать, что Шатов в России суперзвезда. Если ты играл плохо, ты садился на банку»

Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, выступающий ныне за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что экс-главный тренер петербургской команды Мирча Луческу не признавал авторитетов среди игроков. Также бельгиец отметил, что не жалеет о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус».

«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России – суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку.

Несостоявшийся трансфер в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются – они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу.

Я до сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тяньцзинь» хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!» – цитирует Витселя 8news.

Напомним, Витсель защищал цвета «Зенита» с сентября 2012 по декабрь 2016 года.