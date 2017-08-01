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    Витсель: «Луческу было плевать, что Шатов в России суперзвезда. Если ты играл плохо, ты садился на банку»

    Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, выступающий ныне за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что экс-главный тренер петербургской команды Мирча Луческу не признавал авторитетов среди игроков. Также бельгиец отметил, что не жалеет о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус».

    «Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России – суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку.

    Несостоявшийся трансфер в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются – они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу.

    Я до сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тяньцзинь» хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!» – цитирует Витселя 8news.

    Напомним, Витсель защищал цвета «Зенита» с сентября 2012 по декабрь 2016 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 13:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +90

      115 1 августа 2017, 20:27

      Луческу был красавчик,так и надо с этими инвалидами.какой смысл был его увольнять.....? сли бы ему дали те же условия что сейчас,он бы и результат показал лучше, манчини всех подряд скупает ,а игры как небыло так и нет.посмотрим как они со спартаком пешком по полю ходить будут,кришито наверно сразу будет кричать что судья за спартак играет,а они красавчики

      -1
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      Рейтинг: +48

      Danpos > 115 7 августа 2017, 08:08

      посмотрели

      -2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 августа 2017, 18:39

      суперзвезда...... ага пля, вот поэтому его в сборную и не взяли, у нас таких "звезд" пол РФПЛ паспортистов.
      Зажрались без меры и еще выкаблучиваются.
      Вот по выкаблучиванию тут да, до супер звезд уже доросли )))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 августа 2017, 15:22

      в России нет ни одного игрока в статусе супер звезда их вообще в мире то по пальцам сосчитать можно и еще если и считать особенно нынешнюю игру Шатова, то он потянул бы на звезду ФНЛ

      2
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      ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Garrincha58 1 августа 2017, 18:07

      Если объективно настоящей суперзвездой за последнее время можно считать только Андрея Аршавина, его карьера была наиболее успешной и именно он был тем игроком который принес и бронзу России на Евро и кубок Уефа

      2
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 1 августа 2017, 15:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Луческу вообще было плевать на все, кроме денег. Жадный цыган был.

      -6
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 1 августа 2017, 15:05

      А если играл очень плохо, то садился на бутылку!

      -1
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 1 августа 2017, 14:38

      К чему это вообще?)

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 1 августа 2017, 14:25

      Витсель--ты дурак или прикидываешься --Шатов суперзвезда --даже дети до такого не додумаются

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 августа 2017, 14:14

      Шатов суперзвезда????

      3
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 14:11

      Несостоявшийся трансфер в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются – они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу , А разве ты сам не выбрал деньги а не юву ???про судьбу тут чешит

      3
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    • ...
      Рейтинг: +105

      klyukin 1 августа 2017, 14:09

      сейчас можно говорить все что угодно!

      0
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