Витсель: «Луческу было плевать, что Шатов в России суперзвезда. Если ты играл плохо, ты садился на банку»

Луческу был красавчик,так и надо с этими инвалидами.какой смысл был его увольнять.....? сли бы ему дали те же условия что сейчас,он бы и результат показал лучше, манчини всех подряд скупает ,а игры как небыло так и нет.посмотрим как они со спартаком пешком по полю ходить будут,кришито наверно сразу будет кричать что судья за спартак играет,а они красавчики
Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель, выступающий ныне за «Тяньцзинь Цюаньцзянь», рассказал, что экс-главный тренер петербургской команды Мирча Луческу не признавал авторитетов среди игроков. Также бельгиец отметил, что не жалеет о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус».
«Луческу всегда было плевать на имя футболиста. Скажем, Шатов в России – суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку.
Несостоявшийся трансфер в «Ювентус»? Это была судьба. Если вещи случаются – они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу.
Я до сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тяньцзинь» хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!» – цитирует Витселя 8news.
Напомним, Витсель защищал цвета «Зенита» с сентября 2012 по декабрь 2016 года.