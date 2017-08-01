Самедов: «Спартак» и в прошлых турах заслуживал большего»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что готов был сыграть максимум 75 минут в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) из-за недавнего повреждения. Футболист поблагодарил за это медицинский штаб клуба.

После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

– На сборах команды вы получили повреждение. Как себя чувствуете сейчас?

– Я готовился к этому матчу, лечился. Рад, что удалось сыграть семьдесят с лишним минут, потом я попросил замену. Вообще, думал будет тяжелее. Спасибо медицинскому штабу, который прекрасно подготовил меня за неделю.

– «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?

– Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.