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    Самедов: «Спартак» и в прошлых турах заслуживал большего»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что готов был сыграть максимум 75 минут в матче третьего тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0) из-за недавнего повреждения. Футболист поблагодарил за это медицинский штаб клуба.

    После этого матча «Спартак» одержал свою первую победу в чемпионате. На счету красно-белых после трех туров пять очков, команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» потерпел первое поражение в РФПЛ. На счету команды шесть очков. Краснодарцы занимают пятое место на данный момент.

    – На сборах команды вы получили повреждение. Как себя чувствуете сейчас?

    – Я готовился к этому матчу, лечился. Рад, что удалось сыграть семьдесят с лишним минут, потом я попросил замену. Вообще, думал будет тяжелее. Спасибо медицинскому штабу, который прекрасно подготовил меня за неделю.

    – «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?

    – Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.08.2017 09:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 14:51

      Эмоции это все... Кто то говорит матч Спартак - Краснодар - ВАУ! а Тосно - Зенит - отстой... а еще раз всем скажу. СЛОЖНО ИГРАТЬ С "АВТОБУСАМИ"!!! Спартак играл с автобусом из Уфы... поэтому и не смотрелся матч... а с Краснодаром все играли в футбол, совсем другое дело. Так же и Зенит с Тосно мучался...повезло что забили быстро, а так бы тоже в нули бы ушли...

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 10:03

      Он последние 16 лет заслуживал лучшего. Всё вспоминать?

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