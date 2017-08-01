Воробьев: «У Мамманы есть потенциал. Это удачный ход «Зенита»

Заслуженный тренер России Николай Воробьев считает верным приобретение «Зенитом» аргентинского защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. При этом специалист уверен, что сине-бело-голубым требуется еще один квалифицированный центральный защитник.

Стоит напомнить, что в понедельник «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе Мамманы. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

— Луиш Нету в начале сезоне подтвердил, что так и не избавился от эпизодов, когда на ровном месте «привозит» голевые моменты у своих ворот. Пример этому, конечно, игра в Хабаровске. Главное качество защитника – надежность. Надеяться на то, что португалец вдруг избавится от этих ошибок – наивно. В матче с «Тосно» на месте центрального защитника играл Хави Гарсия, но этот футболист не имеет навыков игры в обороны. Испанцу не хватает скорости. С соперниками серьезного уровня у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Набирает форму и выглядит лучше Бранислав Иванович, но это возрастной игрок. «Зениту» безусловно был необходим новый защитник. Хорошо, что приобретается 21-летний игрок. Я приветствую трансферы молодых игроков, уже проявивших себя на профессиональном уровне. У Мамманы есть потенциал. Это удачный ход «Зенита». Но так как опыта игры на высоком уровне аргентинцу не хватает, сине-бело-голубым требуется еще один опытный центральный защитник.

— Ждать ли Мамману в основном составе уже на матч со «Спартаком»?

— Уверен, что Манчини даже не думает о его участии в этом матче. Надо понимать, в каком состоянии находится аргентинец. Кроме того, нужны сыгранные связи, необходимо понимать принципы взаимодействия линий. Со «Спартаком» будут играть те, кто был в команде до этого трансфера.

— Насколько быстро экс игроку «Лиона» удастся адаптироваться на новом месте?

— Как показывает жизнь, аргентинцы быстро адаптируются в Европе. В первое время Маммана будет ощущать поддержку своих соотечественников – Паредеса и Дриусси. Адаптация пройдет достаточно хорошо.