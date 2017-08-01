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  • Воробьев: «У Мамманы есть потенциал. Это удачный ход «Зенита»

Воробьев: «У Мамманы есть потенциал. Это удачный ход «Зенита»

1 августа 2017, 08:53
9

Заслуженный тренер России Николай Воробьев считает верным приобретение «Зенитом» аргентинского защитника «Лиона» Эмануэля Мамманы. При этом специалист уверен, что сине-бело-голубым требуется еще один квалифицированный центральный защитник.

Стоит напомнить, что в понедельник «Зенит» и «Лион» достигли договоренности о переходе Мамманы. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

— Луиш Нету в начале сезоне подтвердил, что так и не избавился от эпизодов, когда на ровном месте «привозит» голевые моменты у своих ворот. Пример этому, конечно, игра в Хабаровске. Главное качество защитника – надежность. Надеяться на то, что португалец вдруг избавится от этих ошибок – наивно. В матче с «Тосно» на месте центрального защитника играл Хави Гарсия, но этот футболист не имеет навыков игры в обороны. Испанцу не хватает скорости. С соперниками серьезного уровня у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Набирает форму и выглядит лучше Бранислав Иванович, но это возрастной игрок. «Зениту» безусловно был необходим новый защитник. Хорошо, что приобретается 21-летний игрок. Я приветствую трансферы молодых игроков, уже проявивших себя на профессиональном уровне. У Мамманы есть потенциал. Это удачный ход «Зенита». Но так как опыта игры на высоком уровне аргентинцу не хватает, сине-бело-голубым требуется еще один опытный центральный защитник.

— Ждать ли Мамману в основном составе уже на матч со «Спартаком»?

— Уверен, что Манчини даже не думает о его участии в этом матче. Надо понимать, в каком состоянии находится аргентинец. Кроме того, нужны сыгранные связи, необходимо понимать принципы взаимодействия линий. Со «Спартаком» будут играть те, кто был в команде до этого трансфера.

— Насколько быстро экс игроку «Лиона» удастся адаптироваться на новом месте?

— Как показывает жизнь, аргентинцы быстро адаптируются в Европе. В первое время Маммана будет ощущать поддержку своих соотечественников – Паредеса и Дриусси. Адаптация пройдет достаточно хорошо.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Хави Гарсия Нету Луиш Маммана Эмануэль
Комментарии (9)
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Большой Медведь
1501566983
Будем надеяться, что заиграет. К сожалению, у нас мало хороших защитников.
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insider_retro
1501568196
Ход толковый, необходимый и выверенный!... Чувствуется, что скупают не всё подряд, а учитываются ряд характеристик: проф. навыки высоко уровня, языковая общность, молодость и перспективы сделать бизнес на них в будущем... В общем, Николая Васильевич верно рассудил....
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starche
1501569081
Правильная покупка, но центральный защитник нужен.
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isa361
1501569091
может это новый Гарай
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mamba9090909
1501569468
Время покажет, что это за приобретение.
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сасас
1501570835
Гарая бы вернуть
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Paladius
1501580538
Вот была бы пара с Гараем! Но жаль, что у него семья не хочет жить в России. А в игровом плане, да и по финансам Зенит для него всяко лучше вариант, чем летучие мыши! И в плане адаптации, все-таки уже три аргентинца в составе. А вдруг!
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Colonist
1501584545
Паредес, Дриусси, Маманя.... Веселое трио! :))))
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hans6978T
1501588177
Будем посмотреть.
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