Червиченко: «Шалимов не подходит «Краснодару» как тренер. Действия команды похожи на игру во дворе»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не подходит краснодарскому клубу.

На данный момент «быки» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Для такой команды, как «Краснодар», Игорь Шалимов не подходит как тренер. Для «быков» подойдет тренер со своим пониманием футбола, фундаментальный, глубокий. Например, Бердыев. У него есть стержень, его команда выходит на поле – и сразу понятно, что они вышли побеждать.

А сегодняшняя игра «Краснодара» похожа на игру во дворе: бросили мяч – делайте что хотите. Все зависит от настроения. При таком потенциале они должны постоянно бороться за золото», – сказал Червиченко.