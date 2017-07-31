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  • Червиченко: «Шалимов не подходит «Краснодару» как тренер. Действия команды похожи на игру во дворе»

Червиченко: «Шалимов не подходит «Краснодару» как тренер. Действия команды похожи на игру во дворе»

31 июля 2017, 23:23
16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов не подходит краснодарскому клубу.

На данный момент «быки» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Для такой команды, как «Краснодар», Игорь Шалимов не подходит как тренер. Для «быков» подойдет тренер со своим пониманием футбола, фундаментальный, глубокий. Например, Бердыев. У него есть стержень, его команда выходит на поле – и сразу понятно, что они вышли побеждать.

А сегодняшняя игра «Краснодара» похожа на игру во дворе: бросили мяч – делайте что хотите. Все зависит от настроения. При таком потенциале они должны постоянно бороться за золото», – сказал Червиченко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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VSt
1501533052
Это что было? Лизнул Бердыуву? Или он действительно думает, что высказал "мысль"?
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Grag
1501533915
опять этот мега эксперт.
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карасевщина
1501534401
даже червиченко допер, но нет галицкий там умнее же, все не так очевидно и не ясно простым смертным почему этот козел еще тренирует
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insider_retro
1501534997
Краснодар проиграл действующему чемпиону и уже некоторые эксперты начали заунывно посыпать голову Шалимова... Руководство клуба при необходимости самостоятельно примет решение взвешенно и своевременно, но без сопливых.....
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СНА-17
1501537000
Как же его выворачивает, когда у Спартака всё в норме.
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paracetamol
1501537317
Согласен, тренер слабый и случайный.
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Дядя Серёжа
1501552908
А давайте после каждого поражения тренеров менять. На Бердыева.
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erma
1501556879
Краснодар играл в отличный футбол, очень быстрый, очень боевой и если бы не перекладины, то все те эксперты, которые судят по результату, а не по игре, пели бы другие песни. Я это говорю как болельщик Спартака, то есть непредвзято.
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BykAs
1501561449
Жаль Кононова убрали. При нем , интересная команда была, с бразильским оттенком (имхо).
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neveldomha
1501581117
Куда только Бердыева не пристроили. Всех потенциально спас, всех потенциально вытащил.
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