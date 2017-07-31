Шалимов – о поражении от «Спартака»: «Результат справедливый, но не по игре»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал итог матча 3-го тура РФПЛ, в котором его подопечные уступили «Спартаку» (0:2).

После данного поражения краснодарский клуб расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Результат не по игре, но он справедливый. Команды играют по-разному, но по-разному добиваются результата. Можно играть от обороны и побеждать, можно играть в атаку и проигрывать. Игра развивалась таким образом, что нам было сложно отыгрываться после того, как пропустили от «Спартака», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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