Зобнин — о возвращении к тренировкам: «Теперь чуть ближе к заветной мечте»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в эфире телеканала «Наш футбол» рассказал о восстановлении от травмы крестообразных связок.

«Стал тренироваться на поле, бегаю с мячом, теперь чуть ближе к заветной мечте. Нет никакой паники в команде, все ребята готовятся к играм, никто не обращает внимания на ничьи. Это только старт сезона, все впереди, надо готовиться к матчам и побеждать.

Смотрел матч «Краснодара» в Лиге Европы, но, наверное, там шла речь о недооценке соперника. Сегодня такого не будет, поскольку играют со «Спартаком», полный стадион. Будет интересная игра», — сказал Зобнин.

Хавбек получил повреждение в товарищеском матче против сборной Венгрии (0:3).