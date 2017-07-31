«Локомотив» близок к приобретению нападающего «Стандарда» Са

«Локомотив» близок к завершению сделки по приобретению нападающего «Стандарда» Орланду Са. Железнодорожники уже согласовали контракт с 29-летним игроком и теперь им нужно достичь договоренности с бельгийским клубом.

Кроме того, у португальца также имеется предложение от «Стандарда» о продлении контракта, истекающего в 2020 году.

В прошлом сезоне Са провел 41 матч, записав в свой актив 18 голов и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,2 миллиона евро.