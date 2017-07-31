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«Локомотив» близок к приобретению нападающего «Стандарда» Са

31 июля 2017, 16:21
12

«Локомотив» близок к завершению сделки по приобретению нападающего «Стандарда» Орланду Са. Железнодорожники уже согласовали контракт с 29-летним игроком и теперь им нужно достичь договоренности с бельгийским клубом.

Кроме того, у португальца также имеется предложение от «Стандарда» о продлении контракта, истекающего в 2020 году.

В прошлом сезоне Са провел 41 матч, записав в свой актив 18 голов и три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,2 миллиона евро.

Источник: Tuttomercatoweb
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Локомотив Стандард Са Орланду
Комментарии (12)
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Barsuk52
1501508016
это провал будет
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xLINDAx
1501510270
Хм..ну, 29 не 35, да и голы забивать умеет если верно всё написано..увидим..
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David_Fio
1501511872
давайте хоть кэррола или крауча! лига европы на носу!
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STAFOR13
1501511991
хоть что то... нападающий был талантливый, может в Локо судьба ему улыбнётся и он покажет, что не зря ему был дан этот талант, удачи ему.
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KalterJax
1501512370
Статистика хорошая , да и Стандарт в бельгийской лиге, совсем не последний клуб! а возраст не помеха, судя по статистике забивать он умеет! Вообще как я понял трансферная политика у нас по усилению состава направлена на зрелых игроков от 25-26 лет! Наверно потому что цена на игрока с возрастом падает!
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anri1703
1501512453
статистика хорошая надеюсь усилит локо
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insider_retro
1501514173
Не сильно-то он и нападает... Да и возраст юноши уже перевалил... А через год думать, куда бы его пристроить за бесценок.... Чем он лучше наших?... Сомнительное приобретение....
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alexfilatov
1501514297
Хороший игрок, слышал о нём и раньше, ЛоКо бы пригодился если в оптимальных кондициях!
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Ser_Aleks
1501516332
тогда бы у эвертона ньясса арендовали тут то куда надежней нападающий чем брать кота в мешке. вот это у наших клубов одна беда, купи хоть кого, хоть за сколько, в любов возрасте, но своим шанса не дадим. А потом не надо удивляться почему у нас молодежи нету за замену игрокам в сборную
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XaXatyn
1501521597
Поживем увидим что из этого получится !
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