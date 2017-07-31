Моуринью: «Матич очень хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что полузащитник «Челси» Неманья Матич очень хочет покинуть синих и присоединиться к манкунианцам.

Ранее сообщалось, что сделка уже согласована и трансфер обойдется «красным дьяволам» в 40 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в сети появилась фотография серба в неигровой футболке «МЮ» с 31-м номером.

«Я жду новостей по поводу трансфера Матича. Я знаю, что он очень сильно хочет присоединиться к нам, а если есть желание игрока, то существует и большой шанс на положительный исход.

Однако в футболе нельзя ничего утверждать, пока все не будет оформлено официально. Пока еще может случиться все, что угодно. Я видел подобное не раз. Поэтому я отказываюсь говорить вам о чем-то большем, нежели рассказываю сейчас.

Фото Матича в футболке «МЮ»? Не могу ничего сказать, меня там не было. 31-й номер у нас в команде свободен, раньше под ним играл Швайнштайгер. У нас есть несколько свободных номеров и 31-й один из них», – сказал Моуринью.