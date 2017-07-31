Бабаев: «Это был не день Чалова!»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал победу над «СКА-Хабаровском» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги тяжелой. Встреча закончилась со счетом 2:0. По его словам, в этом матче не хватило везения молодому форварду команды Федору Чалову, который упустил несколько опасных голевых моментов.

ЦСКА после трех туров имеет на своем счету шесть очков.

– Не думаю, что игра со «СКА-Хабаровск» была легкой. Игроки понимают, что вся борьба впереди. Во втором тайме было достаточно тяжело. Это была не тренировочная встреча точно. Отнеслись со всей серьезностью.

– Васин сегодня играл правого центрального защитника. Теперь так будет на постоянной основе?

– Не могу сказать, скорее этот вопрос к тренерскому штабу. Раз такое решение принято, значит, Гончаренко посчитал, что там Васин будет эффективнее.

– Чалов в матче со «СКА-Хабаровск» не реализовал множество моментов.

– Это был не день Чалова! Так бывает. Он проделал большой объем работы в Афинах в тяжелых погодных условиях, ему просто немножко не хватило свежести. Надо еще отдать должное вратарю соперников. Но очень хотелось, чтобы Федя забил. Тимур Жамалетдинов тоже мог сыграть получше, но у них все непременно впереди.