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  • Тимофеев: «Когда узнал, что выйду в стартовом составе на матч с «Уфой», немного даже затрясло»

Тимофеев: «Когда узнал, что выйду в стартовом составе на матч с «Уфой», немного даже затрясло»

29 июля 2017, 12:24
4

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев рассказал об эмоциях от дебютного матча в стартовом составе команды. По словам 23-летнего футболиста, его даже немного затрясло, когда он узнал, что выйдет на поле с первых минут во встрече второго тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

– С «Уфой» в прошлом туре вы провели первую игру в основном составе. Когда узнали, что выйдете на поле?

– Эмоции зашкаливали от этого. Долго этого ждал. Узнал на установке, когда тренер огласил состав. Тренировался как обычно. Я обрадовался и удивился. Немного даже затрясло.

– В «Спартаке-2» у вас было прозвище «Нежный». Вас здесь так называют?

– Нет, не называют.

– У вас впереди матч с «Краснодаром». Видели его игру в Лиге Европы? Какие шансы?

– Хорошая, организованная команда. Мы ко всем относимся с уважением. У нас были две ничьи и нам нужна победа. Выйдем играть только на победу.

– Вы вышли на месте Глушакова. Он тоже не знал?

– Он поддержал меня. Сказал, не нервничать и пожелал удачи.

Поединок третьего тура РФПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в понедельник, 31 июля в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Тимофеев Артем
Комментарии (4)
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stream15
1501321118
Как будет трясти, когда в зоне перехода окажешься.
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Asbjorn
1501324126
Но сыграл хорошо,если будет прогрессировать,то и глушаков на лавку сядет
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Приус
1501325305
Должны звать Свирепый.
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Сибирь за Спартак
1501327855
Нормально отыграл, но языком болтай меньше, Дзюбой станешь.
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