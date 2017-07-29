Конте: «Как тренер я более талантлив, чем был в качестве футболиста»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте признал, что бывает слишком эмоциональным во время матчей.

«Я пытаюсь передать всю свою страсть в мою работу. В будущем моя сила будет меньше, может быть, стану спокойнее. Если вы видели меня как футболиста, то знаете, что я всегда проявлял большую страсть.

Мой талант в качестве игрока был средним, мне пришлось много работать. Думаю, как тренер я более талантлив, чем был в качестве футболиста», – заявил Конте.

Итальянский специалист в первый же год своей работы в «Челси» привел клуб к чемпионству в АПЛ.