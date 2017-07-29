Защитник «Спартака» Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Турецкий отдел beIN Sports сообщил о том, что переговоры «Трабзонспора» по покупке защитника «Спартака» Сердара Таски близки к завершению. 30-летний футболист согласился на переход.

Клубу турецкой Суперлиги также удалось договориться с нападающим Бурлаком Йилмазом, выступающим за «Бэйцзин Гоань».

Таски перешел в «Спартак» в августе 2013 года из «Штуттгарта». Сумма сделки составила 2 миллиона евро. В феврале 2016 года защитник был арендован «Баварией» на шесть месяцев, после чего вернулся в столичный клуб.

В минувшем сезоне немец турецкого происхождения принял участие в 19 матчах команды Массимо Карреры, не отметившись результативными действиями. После победы над ЦСКА (2:1) в 26 туре Таски опроверг информацию о переговорах с турецкими клубами.

Вчера «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Сток Сити».