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  • Защитник «Спартака» Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

Защитник «Спартака» Таски дал согласие на переход в «Трабзонспор»

29 июля 2017, 01:11
7

Турецкий отдел beIN Sports сообщил о том, что переговоры «Трабзонспора» по покупке защитника «Спартака» Сердара Таски близки к завершению. 30-летний футболист согласился на переход.

Клубу турецкой Суперлиги также удалось договориться с нападающим Бурлаком Йилмазом, выступающим за «Бэйцзин Гоань».

Таски перешел в «Спартак» в августе 2013 года из «Штуттгарта». Сумма сделки составила 2 миллиона евро. В феврале 2016 года защитник был арендован «Баварией» на шесть месяцев, после чего вернулся в столичный клуб.

В минувшем сезоне немец турецкого происхождения принял участие в 19 матчах команды Массимо Карреры, не отметившись результативными действиями. После победы над ЦСКА (2:1) в 26 туре Таски опроверг информацию о переговорах с турецкими клубами.

Вчера «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Сток Сити».

Источник: beIN SPORTS
Россия. Кубок Турция. Суперлига Спартак Трабзонспор Таски Сердар Йылмаз Бурак
Комментарии (7)
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Одинокий волк Маквейд
1501300602
Вот это мы усиливаемся, в рот компот!
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СШГЭС
1501300902
Значит Каррера на него не расчитывает.
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Сибирь за Спартак
1501301642
Джикия будет основным, а напарников ему хватает. Или возьмут дефа под ЛЧ,
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Svoysvoemubrat
1501302230
Не критично.
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babenko1977
1501305875
Пусть переходит
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TY13R
1501307760
Дсвно пора...
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серега кашин
1501311648
эти слухи уже год слышу
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