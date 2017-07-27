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  • Фернандес: «Васин большой футболист, но никто не застрахован от ошибок»

Фернандес: «Васин большой футболист, но никто не застрахован от ошибок»

27 июля 2017, 10:30
6

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по команде – Игорем Акинфеевым и Виктором Васиным. По его словам, команда поддержала голкипера после завершения неприятной серии, а также не стала винить Васина в допущенных ошибках в последних встречах.

– Поздравили Игоря Акинфеева с окончанием его неудачной серии в Лиге чемпионов?

– А то! Вся команда его поддержала. Игорь однозначно не заслуживал этой серии, он великолепный вратарь.

– Он что-то говорил команде по поводу своей серии перед игрой в Афинах?

– Нет, ничего такого не было. И так понятно, что команда никогда не хочет пропускать и подводить своего голкипера.

– Удивились, когда болельщики ЦСКА признали Акинфеева лучшим игроком прошлого сезона, а он отдал этот приз вам?

– О, вы даже не представляете, как мне было приятно! Этот поступок красит Игоря. Он наш капитан, проявил ко мне уважение. Я действительно был очень счастлив, нисколечко сейчас не лукавлю. Но все-таки факт остается фактом: болельщики признали не меня, а именно его. А вообще я убежден, что ЦСКА силен прежде всего командой, коллективом. В одиночку ты далеко не уйдешь.

– Когда Акинфеев в последний раз предъявлял претензии лично вам?

– Не припомню, чтобы такое вообще было. Он никогда не проявлял ко мне какое-то неуважение. Игорь всегда корректен.

– Как вы поддержали Виктора Васина после ошибки в дерби с «Локомотивом»?

– Виктор большой футболист, его вызывают в сборную России. Никто не застрахован от ошибок. Нужно понимать, что вся команда пропускает голы. Нельзя винить кого-то одного, спускать всех собак на конкретного человека. Васин в данном случае должен был почувствовать, что мы в него верим.

– Вы ведь когда-то в «Гремио» играли центрального защитника. В случае форс-мажора готовы вспомнить былые навыки?

– Было дело. В дубле «Гремио» играл как раз в центре обороны. Но потом нашего крайнего защитника удалили, и тренер вынужден был перевести меня на правый фланг. У меня неплохо получилось. Если возникнет непредвиденная ситуация, конечно, готов буду перейти в центр. Я в ЦСКА для того, чтобы помогать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Васин Виктор Фернандес Марио
Комментарии (6)
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maior-60
1501140913
В общем-то все правильно сказал.
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acer2003
1501141862
Очень корректный парень )))
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Дядя Серёжа
1501143455
Я спокойно заменю Васина и в ЦСКА и в сборной. Мысли...
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Pro100Kid
1501144564
Все безумно критикуют Васина, только вот все остальные защитники нашей сборной не лучше. А Васин хотя бы очень выгодно выделяется отличной игрой на втором этаже как в своей штрафной, так и в чужой.
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ded-53
1501155632
Пора уже оставить парня в покое, а то так можно и потерять хорошего футболиста.
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vladimir-7
1501176528
Молодец Марио, отлично все сказал об игроках с которыми играет и о команде.
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