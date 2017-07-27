Молло: «В ФНЛ играют немного… жестко»

Полузащитник Йоан Молло дебютировал в среду, 26 июля, в составе «Зенита-2». В первом же матче француз провел на поле 82 минуты, а его команда одержала победу над «Сибирью» – 2:1.

После этой встречи футболист оценил уровень первенства ФНЛ. Он назвал футбол в этой лиге жестким.

– Оцените уровень ФНЛ.

– Тут играют немного… жестко. Но это не проблема для меня, потому что во Франции очень контактный футбол. Это моя работа. Сейчас я сделал ее и поеду домой.

– Ждете встречу против вашей бывшей команды – «Крыльев Советов»?

– Да, может быть, я сыграю. Буду счастлив, если выйду против «Крыльев».