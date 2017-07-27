Фернандес: «Могу иногда удачно сыграть головой, но Васин делает это эффективнее»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, что победа в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против АЕКа была достигнута за счет того, что армейцы усиленно работают на тренировках над реализацией стандартных положений. Напомним, что выездной матч закончился со счетом 2:0, оба мяча были забиты после угловых ударов.

– Что скажете об игре с АЕК?

– Матч получился тяжелым. В Лиге чемпионов на выезде легко не бывает ни с кем. А здесь еще греческие болельщики оказали своей команде отличную поддержку. Но ЦСКА сыграл организованно. Мы забили два гола с угловых. Постоянно тренируем стандарты, и это принесло плоды. Заслуженная победа. Однако ничего еще не решено, впереди ответная встреча. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно уважать АЕК и усердно готовиться ко второму матчу.

– Виктор Гончаренко не просит вас приходить в чужую штрафную на стандарты?

– Нет. Вот как раз я и Жора Щенников при угловых должны оставаться сзади. Такова установка.

– Не завидуете Виктору Васину, который либо забивает с угловых, либо отдает результативные передачи, как это было в матче с АЕК?

– Ну, я и так много атакую по ходу игры, имею возможность отличиться. А на угловых гораздо полезнее меня Вернблум, Вася Березуцкий, Васин. Они лучше играют головой. Исполняют все, как надо, а я остаюсь сзади.

– А вы помните, когда сами в последний раз забивали головой?

– По-моему, никогда этого не делал!

– Значит, все-таки одно слабое место у Марио Фернандеса есть?

– (Смеется.) Никогда себя не идеализирую. Прекрасно понимаю, что нужно прибавлять во всех компонентах. Нет, я могу иногда удачно сыграть головой. Но тот же Васин делает это эффективнее.