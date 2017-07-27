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  • Молло: «Лучше играть за «Зенит-2», чем работать в «Макдональдсе»

Молло: «Лучше играть за «Зенит-2», чем работать в «Макдональдсе»

27 июля 2017, 06:46
4

Полузащитник Йоан Молло дебютировал в среду, 26 июля, в составе «Зенита-2». В первом же матче француз провел на поле 82 минуты, а его команда одержала победу над «Сибирью» – 2:1.

После матча футболист заявил, что является профессионалом, поэтому спокойно относится к своему переводу в дубль клуба. Он подтвердил, что намерен выкладываться на все 100 процентов и в первенстве ФНЛ.

– Как вам игра в ФНЛ за «Зенит-2»?

– Я профессионал, у меня контракт с «Зенитом», поэтому это нормально. Каждый профессионал должен отдавать себя на все 100 процентов каждый день. Я рад и счастлив, что мы обыграли «Сибирь», всех с победой. Мы показали хорошую игру в первом тайме, во втором действовали чуть хуже. Мои партнеры пока молоды, у них нет нужного опыта, но они получают его в играх. Вообще, игра за «Зенит-2» – хороший опыт для меня.

– Расстроились, что вас перевели в дубль?

– Нет. Я же играю в футбол, а у моих родителей все хорошо. Знаешь, если бы я работал в «Макдональдсе», я бы мог сказать, что мне плохо. Но я счастливчик, ведь играю в футбол, я радуюсь каждому дню.

– Как вам новые партнеры?

– Я уже говорил, что им не хватает опыта, поэтому они и играют за вторую команду. Они молоды, но уже хорошо себя проявляют. Но им надо работать, чтобы достичь успеха.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Зенит-2 Молло Йоан
Комментарии (4)
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Gornostay
1501129963
Первый пошел)) Скоро составу Зенит-2 позавидуют в премьер-лиге))
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Обер-КанцлерЪ
1501130760
Готов поспорить, что Молло покинет Зенит (и Зенит-2) в это трансферное окно.
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Garrincha58
1501134157
Комментарий удален.
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Дядя Серёжа
1501145887
Молло: «Лучше играть за «Зенит-2», чем работать... Конец цитаты.
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